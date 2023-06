“Ideale Festival“ a Urbino

Tra talk, premiazioni, musica e cinema, termina oggi Ideale Festival, rassegna organizzata a Urbino da IdealeBürô Group, con la direzione artistica di Christina Magnanelli Weitensfelder. Dopo l’apertura dei mercatini, alle 10,30 Gianluca Lalli metterà in musica Gianni Rodari, alla Fortezza Albornoz. Alle 17 doppio evento: il laboratorio “Pezzi di cielo“ e le letture di “Scrivere poesia“. Dalle 17.30 i talk “Tales of Urbino“, con Federico Scaramucci, e “Ideale, tra architetture e utopie“, a cura della Galleria nazionale delle Marche, con Stefano Brachetti, seguiti da dissertazioni su “Il Cortegiano“ e “L’Orlando Furioso“. Alle 19.30 si assegnerà il Premio “Ideale d’oro“. Chiusura dalle 21.15, con due eventi: proiezione de “Le livre d’image“ al Cinema Nuova luce e videomapping con dj set in via Piano Santa Lucia. Programma su www.https:idealefestival.it. Ad aprire la rassegna sono state tre iniziative per il Centenario dell’Aeronautica militare italiana: "Stiamo organizzando eventi in tutta Italia per condividere ciò che la nostra forza armata è stata, è, e vorrebbe diventare – spiega il tenente colonnello Massimiliano Bianconi –. Siamo onorati di essere nelle Marche, regione che ospita la Madonna di Loreto, nostra patrona. A Urbino abbiamo portato una mostra grafica itinerante, visitabile fino al 9 luglio nella Galleria Albani, la Fanfara del Comando 1ª Regione aerea Milano, per un concerto, e “In volo per la vita“, il fumetto del Centenario".

Nicola Petricca