‘Ideale Festival’ cortei, gourmet e tanta musica

Cortei, concerti d’avanguardia, incontri, show-cooking, performance collettive. Questo ed altro sarà ‘Ideale Festival’, l’iniziativa che animerà Urbino dal 22 al 25 giugno, organizzata da IdealeBürô Group, per la direzione artistica da Christina Magnanelli Weitensfelder. La seconda edizione del Festival, sarà all’insegna della sostenibilità e celebrerà Ottaviano Ubaldini, alter ego del duca Federico, a cui sarà anche dedicata una grande sfilata-parata d’ispirazione celtica con la poetessa jesina Gabriella Cinti a fare da madrina. Novità inedita, la celebrazione del centenario dell’Aeronautica militare, durante la prima giornata: saranno presenti il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino e la Fanfara del Comando 1a Regione aerea di Milano per festeggiare l’anniversario e sarà allestita una mostra, ‘In volo verso il futuro’.

"Il Festival, come un livre d’image, svela l’anima del mondo in ogni dettaglio – ha detto ieri alla presentazione Christina Magnanelli –. Sarà un’iniziativa di grande respiro antropologico all’insegna del confronto, dell’incontro e della promozione umana, in una prospettiva dialogica. Avremo arte collettiva, emozioni, sperimentazione di linguaggi artistici e nuovi linguaggi digitali, sollecitazioni multisensoriali, tanta musica e anche iniziative per palati fini.

I talk e le letture sono visti come processi inclusivi e democratici di confronto, la narrazione del luogo invita all’incontro, la sperimentazione e la partecipazione consolidano il passato e fanno appello al futuro per rispondere alle domande che l’uomo si pone da sempre: ‘Chi siamo?’ e ‘Dove andiamo?’.

Il viaggio interiore sarà il tema su cui gli artisti e i brand coinvolti svilupperanno, in quest’edizione, visioni e utopie di progetto, raccontandone l’attualità, sempre tenendo a mente che la meta importa".

Il festival può contare sull’appoggio di Comune, Galleria nazionale delle Marche, Atim Marche e Confcommercio, nonché di Faber cappe aspiranti, che con il piano aspirante a induzione ‘Galileo 60’ sarà substrato dello show-cooking di Massimo Biale.

A margine ci saranno poi un mercatino con fiori e artigianato artistico, ‘Enigma Ideale’, il premio Ideale d’Oro, pranzi e cene a tema nei ristoranti, nonché ‘Ideale Off’, con jam session, dj set con vinili, pizzica salentina, musiche celtiche e videomapping.

Per l’intero programma, consultare www.idealefestival.it.

Giovanni Volponi