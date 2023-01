Identificato e denunciato il pirata che tamponò l’Apetto e scappò: è un 82enne di Urbino

La polizia locale ha identificato e denunciato per omissione di soccorso l’uomo che la notte di San Silvestro ha tamponato e gettato in un campo due giovani a bordo di un Apetto, in una strada di Gallo di Petriano. E’ un 82enne di Urbino, che è stato visto dagli agenti della polizia locale mentre usciva dal carrozziere da cui aveva portato, per ripararla, la sua Lancia Musa. Rovinata in punto compatibile con lo scontro e con tracce evidenti di arancione, proprio il colore dell’apetto dei due giovani