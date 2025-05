Blitz delle Iene, Bagni e la Vis Pesaro nel mirino: “50mila euro per giocare in un club di C”

Pesaro, 14 maggio 2025 – Giocare in un club di Serie C, magari nella Primavera, senza aver il talento per farlo? Basta pagare. Le Iene lo hanno dimostrato con un’inchiesta sul campo, al centro della quale è finito Salvatore Bagni, correggese (vive a Cesenatico) grande protagonista del calcio italiano degli anni Ottanta con Perugia, Inter, Napoli (anche quello di Maradona), Carpi e della Nazionale. Ora Bagni gestisce l’agenzia ‘Be GR8 Sport’, di cui è amministratore il figlio Gian Luca. Un cacciatore di talenti, insomma, ed è in questa veste che è stato contattato dall’inviato delle Iene Luca Sgarbi, il quale si è finto fratello di un giovane calciatore non molto talentuoso e per questo bisognoso di una spintarella per avere una possibilità nel calcio che conta.

Il servizio con la ricostruzione di quanto accaduto è andato in onda ieri sera su Italia 1. Contattato al telefono, Bagni non ci gira troppo intorno: "Però ti spiego, perché bisogna esser chiari… noi abbiamo quest’agenzia nostra io e mio figlio, però quelli che noi andiamo a cercare noi li paghiamo perché li cerco io, li scelgo io. Ma tutti quelli che non cerchiamo noi, noi ci facciamo pagare, ovviamente perché il ragazzo non ti fa guadagnare niente”.

Quando l’inviato prova a capire a quanto possano ammontare le cifre richieste, Bagni risponde: "No, dovete parlar voi, io ascolto. L’unica cosa che diciamo sempre: siamo persone non serie, di più”. Ma dove si può far giocare il calciatore privo di talento? “Ti dico – assicura Bagni – la Serie C non è un problema. Chiamo, chiedo un favore...”. Sgarbi rivela che in questo momento Bagni fa un elenco di squadre dove lui ha piazzato diversi giocatori paganti: “Sono squadre soprattutto di Serie C – spiega l’inviato delle Iene – ma anche di Serie B e di Serie A. Dalla Lombardia al Veneto, dall’Emila Romagna alle Marche, dal Lazio alla Campania”. L’elenco delle squadre fatto da Bagni non viene mandato in onda, per l’impossibilità di verificare che le sue parole fossero vere.

Comunque, tornando alle cifre, Bagni aggiunge: "Certo, se poi fate qualcosina anche alla società, è ovvio che gli fa piacere”. Metodo di pagamento? “Noi andiamo sempre sul cash”, risponde Bagni. L’altra possiblità è fare da sponsor alla società scelta. E Bagni rivela i soldi che il padre di un calciatore avrebbe dato a una squadra molto nota: “Sai quanto dava? 120mila euro. Per 5 anni ha dato 120mila euro”.

Poi la domanda dell’inviato delle Iene: “Siamo sicuri che mio fratello giocherà?”. Bagni risponde: “Io quello non glielo chiedo, di farlo giocare, mai. Andrebbe contro i miei principi”.

“C’è però qualcuno che dando qualcosa in più ottengono un trattamento migliore?”, chiede Sgarbi. Ed è qui che Bagni tira in ballo la Vis Pesaro. “Alla Vis Pesaro sicuramente – risponde l’ex centrocampista – c’è un direttore mio amico, lì sicuramente ti fa anche giocare. Alla Vis Pesaro tranquillo, ne sono certo. Devi andare a trovarlo lì, glielo dico, ci metto un minuto. Lui mi capisce al volo”, rassicura Bagni riferendosi probabilmente a Michele Menga, direttore sportivo della Vis.

E poi una domanda importante fatta da Bagni: "Volete darli (i soldi, ndr) al direttore o come sponsorizzazione? Perché se andate sul direttore avrete più soddisfazione. Quando il direttore ha detto all’allenatore “gioca titolare“, quello gioca titolare, punto!”. L’inviato delle Iene punta alla Serie B, ma Bagni fa capire che pur conoscendo tutti i direttori sportivi, non arriva al punto di fare richieste troppo spinte. “Non disdegnare Pesaro”, consiglia Bagni. “Il direttore ci garantisce le presenze?”, chiede Sgarbi. “No no, ti dice che giochi titolare sempre!”. E poi la questione soldi: “Al direttore la sponsorizzazione non frega niente, perché poi i soldi vanno alla società”, fa notare Bagni. Poi le cifre: “Con loro si tratta – dice Bagni – con me no. Non alzate troppo – consiglia – perché dovete partire dall’alto? Parti dal basso. 20.000 euro, non di più. Lo chiamo – dice Bagni riferito a Menga – e gli dico “ti vengo a trovare“. Lui capisce, quello lo fa con tutti. Vai tranquillo, lo conosco bene. Però deve giocare titolare, sennò dopo glielo dico io. Tutti mi devono qualcosa, tutte le società, per questo che li piazzo da tutte le parti”.

Poi si passa a parlare della cifra per Bagni e la sua agenzia. L’inviato delle Iene parte da 5mila euro, ma Bagni gli fa capire che è troppo poco ("Con noi non c’entran niente quelle cifre”). Poi 10mila: niente. “Li prendo per andare a una manifestazione”, dice. Alla fine svela il suo onorario: “Noi meno di 30mila non facciamo con nessuno”. Bagni parla anche di cifre più alte, fino a 75mila euro, ma l’accordo è fatto: 30mila a lui e 20mila al direttore sportivo.

A questo punto la scena si sposta a Pesaro, dove l’inviato delle Iene (sempre camuffato da fratello del calciatore in cerca di gloria) e Bagni incontrano il direttore sportivo della Vis Pesaro, Michele Menga. Come prima cosa Menga presenta ai due l’allenatore della Primavera (che non viene filmato) e una terza persona non identificata. Si siedono e inizia la trattativa. Bagni garantisce: "Michele sa tutto, tu non avrai sorprese”. Poi interviene Menga: “Io ho già parlato con il mister, queste sono cose mie e dell’allenatore. I ragazzi non lo devono mai sapere”.

Sgarbi chiede a Menga: "Ne avete altre di richieste così?”. E il direttore risponde: “Sì, è pieno. Poi la nostra fortuna è che io non nascondo niente perché la mia società è al corrente di tutto, dalla cosa sbagliata alla cosa giusta. Adesso è stata fatta una cosa sbagliata, lui (l’allenatore) lo sa. Non è che mi siedo a tavolino con tutti – dice Menga – io mi siedo con Salvatore Bagni perché è un’istituzione del calcio italiano. Purtroppo certo ragazzi non hanno questa fortuna, magari hanno delle doti importanti e non vengono messi in mostra perché non possono finanziariamente.... a meno che non sia un fenomeno. Non c’è niente di male, perché lo fanno giocatori di serie C, Serie D, Serie B e Serie A”.

Un’avvertenza, però: "Se tuo fratello gioca 18 partite, fa 18 cagate, il prossimo anno non possiamo andare avanti”. A questo punto si passa alle bustarelle e l’inviato delle Iene segue l’invito di Bagni a regolare i conti fuori dalla sede. Nel parcheggio dello stadio Benelli avviene la consegna della busta con i 30mila euro a Bagni, che la mette in macchina. Ed è a questo punto che Sgarbi si rivela, proprio mentre ad attenderlo c’è il terzo uomo presente accanto a Menga (quello non identificato): sarebbe lui a dover ricevere i 20mila euro. Ma il passaggio non avviene. L’inviato delle Iene contesta a Bagni il suo comportamento, l’ex azzurro farfuglia qualcosa per giustificarsi e poi parte. Con la mazzetta in auto. Senza sapere che quei soldi sono finti, come il calciatore che aveva appena raccomandato alla Vis Pesaro.