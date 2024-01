Ieri anche i funerali di Alberto Serfilippi, il paziente di 85 anni che veniva portato in ospedale

E’ stato celebrato ieri mattina nella chiesa di Sant’Antonio, a Fossombrone, il funerale di Alberto Serfilippi, l’85enne che è stato una delle vittime del tragico schianto sotto la galleria Ca’ Gulino, il 27 dicembre, a Urbino. L’uomo era il paziente trasportato nell’ambulanza che è finita contro il pullman per poi incendiarsi. Nonostante il freddo pungente tipico delle mattinate forsempronesi, sono state molte le persone del quartiere Borgo Sant’Antonio che hanno voluto dare l’ultimo saluto a "Berto" Serfilippi e manifestare la loro vicinanza e solidarietà alla famiglia. Tra questi c’erano anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli e una delegazione del 118 di Fossombrone.

Alberto Serfilippi era salito in ambulanza per esser portato all’ospedale di Urbino avendo difficoltà a respirare. Il codice scelto per il trasporto era un codice giallo, dunque senza la necessità di utilizzare le sirene. Eppure lungo il percorso, all’imbocco della galleria di Urbino, l’ambulanza ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro il pullman della Canali bus con 47 persone a bordo, rimasti pressocché illesi.

Don Steven Carboni, parroco di Maria Ausiliatrice, ha ricordato nella sua omelia la figura di Alberto Serfilippi: "Come il Verbo si è manifestato in maniera tangibile agli apostoli, l’amore che ci lega ai nostri cari ha un peso e una concretezza su cui non ci possiamo sbagliare".

Alberto Serfilippi lascia la moglie Pierina, i figli Diego, Simone e Andrea, le affezionatissime nipoti Giada e Asia. La salma è stata tumulata nel cimitero monumentale di Fossombrone. a.bia