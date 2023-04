Ieri l’autopsia di Gregori, dalla Procura nullaosta per il funerale

Un impatto violentissimo e traumi così gravi che non gli hanno lasciato scampo. Si è svolta ieri l’autopsia sul corpo di Alberto Gregori, il geometra pesarese di 39 anni morto nell’incidente di giovedì scorso, dopo essersi schiantato con la sua Harley Davidson, contro un albero in via Gagarin. Al termine dell’esame autoptico, eseguito dal dottor Raffaele Giorgetti, la procura ha rilasciato il nullaosta per i funerali. Gregori, molto conosciuto e apprezzato in città, abitava a Cattolica. Lascia la moglie e due figli piccoli. Famiglia, amici, colleghi e i tantissimi che lo stimavano, sia come uomo che come professionista, potranno ora dare l’ultimo saluto al proprio caro. La data delle esequie è da stabilire.