Ieri sera le V nere hanno sbancato Belgrado. Decisivo Lundberg e Banchi le azzecca tutte

Ieri sera, a 48 ore dalla partita contro la Carpegna Prosciutto, la Virtus era in campo a Belgrado contro il Partizan per la giornata che chiude il girone di andata dell’Eurolega. I bianconeri di Luca Banchi hanno espugnato la Stark Arena per 77-75 dopo una battaglia di un’intensità pazzesca. Ancora senza Mickey, che sarà assente anche domani sera nella partita contro la Vuelle, la Virtus sotto canestro ha potuto contare sull’affidabilità del veterano Dunston. Bravo come sempre Hackett, decisivo Lundberg che ha segnato il canestro della staffa. Magistrale Banchi nelle sue scelte tattiche.