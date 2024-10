Ieri sopralluogo per nuove telecamere al parco Miralfiore

L’assessore Della Dora ha effettuato ieri un sopralluogo al Parco Miralfiore insieme all’assessore alla Sicurezza Sara Mengucci: "Abbiamo voluto condividere e stabilire insieme a tecnici e forze dell’ordine quali sono le aree più idonee dove istallare nuove telecamere di video sorveglianza, per verificare la modalità più opportune degli interventi di manutenzione e anche per agevolare l’ingresso alle pattuglie di sorveglianza (ora ci sono 3 volte a settimana i volontari della protezione civile) nelle piste all’interno del bosco. L’obiettivo è fare un intervento di manutezione in vista del futuro piano di gestione del Miralfiore". E ancora: "Durante il sopralluogo abbiamo trovato molti rifiuti abbandonati, in questo senso chiederemo uno sforzo anche a Marche Multiservizi per garantire un ambiente più salubre. I rifiuti associati a ramaglia secca possono, tra l’altro, rappresentare, se non gestiti, ulteriori aspetti critici, uno fra tutti, la facilità di incendi".