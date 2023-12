Ieri targa per Boccioletti: "Settant’anni di passione al servizio della famiglia"

Tutto è cominciato nel giugno di settant’anni fa, quando Giuseppe Boccioletti aprì la prima bottega da calzolaio di questa storica famiglia di commercianti di calzature che ieri è stata premiata dal Comune, con una targa per i tanti anni di attività firmata dal sindaco Ricci e dall’assessora Frenquellucci. Stiamo parlando dello storico negozio di calzature Boccioletti di via Andrea Costa, ora gestito da Debora, terza generazione: "Mio nonno – racconta Debora – iniziò a vendere le prime ciabatte e scarpe nei primi anni ’50. Erano i tempi degli zoccoli di legno, a volte costruiti con le doghe delle botti. In giro si andava perfino scalzi, e le scarpe erano soprattutto per la domenica, quando, ad esempio, le si teneva in mano per attraversare i campi per andare alla Messa e arrivare in chiesa con le calzature pulite". Poi, con il passare degli anni, il negozio si è sviluppato: "Mio padre Pierino passò un periodo in Svizzera a lavorare e imparò tre lingue che gli servirono poi quando, nel 1967, tornò per rilevare il negozio e per fare anche il mercato ambulante in Romagna: in quegli anni infatti c’erano tanti turisti stranieri e anche mia madre Joanna, scozzese, lo ha sempre aiutato", dice Debora che ricorda anche "la preziosa collaborazione della zia, che è rimasta in negozio fino a poco fa, di mio marito che ora ha una sua bottega di calzolaio e di Marisa Marini, la commessa che ha collaborato con noi dal ’98". Il negozio ha cambiato sede tre volte, restando sempre in via Costa: "Gli anni d’oro sono stati nella seconda sede. Il nostro era, ed è ancora, un negozio per famiglie, dove cioé mamma, papà, figli e nonni trovano quello che cercano. I miei genitori hanno sempre tenuto negli scaffali scarpe di grande qualità, senza legarsi necessariamente a grandi firme, ma prediligendo l’artigianato e incontrando dunque il favore della gente che lavorava e che voleva qualità e prezzo". Ma cosa compravano i pesaresi tra gli anni ’ 70 e ’90? "Di tutto – spiega Debora – dagli stivali alla pantofola, dalla calzatura da mare e quelle più eleganti. Avevamo tutto per la famiglia e io ho cercato di continuare su quella linea. Lavoriamo da sempre, dai tempi di mio padre, con un marchio storico di Varese: la Due Leoni. La nostra famiglia e la loro si erano molto trovate, mosse dalla stessa filosofia: la qualità alla portata di tutti. Ancora oggi lavoriamo con loro". Boccioletti è stato il negozio del quartiere di Pantano e della città, forse qualcosa di più di un negozio: "Accanto avevamo anche una bottega per le riparazioni. Eravamo anche calzolai, non solo commercianti, e abbiamo sempre garantito assistenza al cliente, non solo a chi acquistava da noi, ma anche a chi aveva un problema con le proprie calzature", dice Debora che dopo la scomparsa dei genitori gestisce l’esercizio e che da loro ha imparato il mestiere: "L’occhio è fondamentale. Mio padre e mia madre mi hanno insegnato come riconoscere la calzatura più adatta per quel particolare tipo di piede e dunque come consigliare il cliente. Credo che questo faccia ancora la differenza oggi".

Davide Eusebi