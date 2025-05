Ieri un faccia-faccia. Gambini-Biancani

Che esista una empatia umana tra i sindaci di Urbino e Pesaro, Maurizio Gambini e Andrea Biancani, si era già capito da un po’ di tempo: quando si sono incontrati nella Sala del Trono del Palazzo Ducale per la Festa della Polizia erano seduti vicini e hanno confabulato ad ogni micropausa della cerimonia. Giorni fa Gambini ha poi sollecitato i sindaci dell’entroterra a dialogare con Biancani sulle questioni strategiche del territorio, ora che non c’è più Matteo Ricci col quale il dialogo era meno “slanciato“ (finito anzi a reciproche piccate battute negative). Ieri una “svolta“. Andrea Biancani ha raggiunto a Urbino l’ufficio di Maurizio Gambini e – da soli – hanno discusso per quasi due ore. Pare che tanti siano stati i temi trattati, ma due più di tutti li hanno tenuti occupati: la necessità di mettere mano a una strada Urbino-Pesaro più decente e l’impellenza di fare strategie comuni per i trasporti pubblici locali.