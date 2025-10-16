Igiene ambientale, sciopero. Previsti disagi

Domani incroceranno le braccia i lavoratori del servizio di igiene ambientale. Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata lavorativa a causa della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale del settore, scaduto il 31 dicembre 2024. Nella nostra provincia sono circa 500 i lavoratori impiegati nel servizio di igiene ambientale (circa 300 tra Marche Multiservizi ed Aset e circa 200 nelle aziende Gema Spa ed Igea Ambiente). Domani si terrà anche un presidio ad Ancona ed una delegazione sarà ricevuta dal Prefetto del capoluogo. "Dopo mesi di trattative – spiegano le sigle sindacali - Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e le Centrali Cooperative hanno confermato la totale chiusura sul rinnovo del contratto di lavoro nazionale dei Servizi ambientali. Un rinnovo che noi consideriamo indispensabile per garantire più tutele per la salute e sicurezza dei lavoratori, adeguare i salari erosi dall’inflazione e rispondere alle trasformazioni del settore". Uno sciopero che avrà inevitabilmente conseguenze anche per i cittadini: "Nella giornata di venerdì (domani, ndr.) si creerà qualche disagio – spiega Maurizio Andreolini, responsabile Cisl Pesaro Urbino – perché non sarà effettuata regolarmente la raccolta dei rifiuti porta a porta. Saranno garantiti comunque i servizi minimi". Entra nelle ragioni dello sciopero anche Stefano Ovani, Fp-Cgil: "Abbiamo deciso di scioperare per recuperare il potere d’acquisto dei lavoratori – dice -. L’ultimo contratto risale al 2022, abbiamo dunque chiesto un aumento salariale del 15%". D’accordo anche Paolo Mensi, Fiadel: "Quello dell’operatore del servizio di igiene ambientale è un lavoro molto sfiancante – dice -. Si lavora sabato, domenica, festivi, con turni anche notturni. C’è anche un problema di ricambio generazionale: tanti giovani non vogliono più fare questo lavoro e da qualche tempo vediamo che qualcuno decide di lasciare questo lavoro, preferendone altri più remunerativi".

Alice Muri