Igino detto ’Gino’. La fucilata in faccia non distrusse la dignità

Igino detto "Gino" era nato contadino. Sui vent’anni lo spedirono in Africa a combattere contro gli inglesi a El Alamein (nella foto) e dintorni. Un giorno, in piena battaglia nel deserto, uscì dalla trincea per soccorrere un ufficiale ferito e si beccò una fucilata in faccia, proprio sulla mandibola sinistra che andò in frantumi ma arrestò il proiettile che gli rimase in bocca e che lui sputò prima di credere di morire. Prigioniero degli inglesi, lo curarono, per sei mesi ingoiò solo riso lessato, poi odiato per tutta la vita, qualche annetto dopo tornò a casa con una bella cicatrice in faccia.

Era il 1944, Igino detto "Gino" arrivò a Pesaro da invalido di guerra e con menzione d’onore per il gesto non "da eroe, ma da uomo", come dirà per tutta la vita. Fu infermiere del manicomio San Benedetto, forse uno dei pochi allora non di sinistra, fumava come due turchi, parlava poco, per lui la "Fiat" era, chissà perché, la "Fièt". Non cambiò mai le sue idee, anzi, i "rossi" compagni di turno al manicomio dicevano che "col tempo era peggiorato". Però, anche qui chissà perché, gli volevano un gran bene. Si ammalò di tumore, non fece un lamento, si mise a letto immobile come un gatto e morì in silenzio.

Ultima volontà: la banda musicale in testa al funerale da casa in chiesa a suonare il Piave e Rossini. Unica passione extra il basket, unico idolo, io. Perché Igino detto "Gino" era mio suocero. O meglio, era il secondo marito di mio suocera. Il primo, padre di mia moglie, era morto a vent’anni combattendo a Knin in Jugoslavia senza aver mai visto sua figlia. Quando, da ragazzi, io e l’allora mia fidanzata traccheggiavamo sul portone, a lui che la chiamava lei diceva "sono con Franco" e lui rispondeva "Franco o una lira, an m’importa niènt, te vèn a chèsa!" Un meraviglioso duro, tenero e silenzioso. Adesso che si festeggiano i defunti, un pensiero a tutti quelli come Igino detto "Gino". Persone vere, non dei patacca qualunque.

