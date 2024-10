"Ignorare certi fatti è diseducativo"

"Sulla bocciatura con il 5 in condotta sono d’accordo – osserva Alessandra Coli, prof alle medie –: esistono episodi gravi. Dal bullismo all’insubordinazione passando per atti di pesante maleducazione contro i professori o persino ad episodi di piccoli furti, a discapito dei compagni o della scuola: insomma, fatti per niente edificanti succedono anche nelle scuole. Ignorarli è diseducativo. Il problema è forse su un altro piano e riguarda le famiglie che mettono l’avvocato per tentare un ricorso. Ben venga il confronto aperto con le famiglie le quali, però, dovrebbero accogliere l’azione della scuola come un’alleanza educativa e non una offesa. La scuola non pretende di avere ragione, ma quando si attiva lo fa nell’interesse del minore al pari della famiglia. E’ dall’alleanza educativa che bisognerebbe ripartire".