Ignorati i divieti di sosta: "Per ora tolleriamo, poi..."

Come non detto. Il divieto di sosta, ambo i lati, in cinque vie della zona mare è entrato in vigore da due giorni e come si vede dalle fotografie, ieri in via Cesare Battisti, è stato bellamente ignorato da residenti e fruitori. "Per ora non faremo scattare né multe e nemmeno la rimozione forzata come sarebbe previsto dall’ordinanza con termine il 31 dicembre – spiega l’assessore Enzo Belloni –: l’obiettivo dell’amministrazione non è fare cassa, ma permettere il piano straordinario di pulizia di caditoie e tombini. Lo sgombero delle vie interessate dall’operazione è necessario per permettere di completare l’intervento in due mesi, per poi spostarci in altre zone della città. La presenza di automobili parcheggiate rallenta e, in certi casi, è d’ostacolo all’azione dei mezzi e dei tecnici". In totale Marche Multiservizi stima di dover agire su 25mila tombini presenti in città: "se vogliamo riuscire, in un tempo accettabile, – ha osservato Belloni – è necessario mantenere la tabella di marcia". Ecco perché la tolleranza – non scatteranno verbali per i primi tempi – avrà però un limite. "Esatto. E’ necessario che i cittadini si impegnino a rispettare la segnaletica che evidenzia, da diversi giorni almeno, la presenza del divieto di sosta: si tratta di un limite che scatta una volta a settimana, su ambo i lati, in alcuni dei tratti di via ormai noti, dalle 12 alle ore 18".

Ripetere il calendario, riassunto nel grafico presente in pagina, non guasta: chi è abituato a parcheggiare in zona mare deve tenere a mente che sarà vietato farlo, dalle ore 12 alle ore 18: ogni lunedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni martedì, in viale Battisti, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Napoli; ogni mercoledì, in viale Trieste, nel tratto tra viale della Repubblica e largo Beato Carlo Liviero (l’ultima rotatoria, lato sud, del viale); ogni giovedì, in viale Trento, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e viale Rosselli e in tutto viale Pagano. "Serve collaborazione – conclude Belloni –: non abbiamo messo i chiodi per terra (scherza); la polizia locale in questi due giorni, è arrivata addirittura a suonare i campanelli di casa, per evitare il costo (piuttosto oneroso) di una rimozione dell’automobile".

Solidea Vitali Rosati