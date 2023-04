Il 118 è in emergenza "Sede da terzo mondo Ecco dove lavoriamo"

di Elisabetta Rossi

Stanze piccole e piene di scatoloni, postazioni vecchie e inadeguate, bagni senza doccia o bidet, termoconvettori pieni di polvere, angolo frigo e cucina per consumare i pasti accanto a computer, tastiere, cuffie. Pochi metri quadrati di spazio suddivisi in piccole stanze dove per ogni turno ci lavorano più persone, a volte anche in dieci contemporaneamente. Un ambiente dove anche pulire è difficile perché se si stacca qualche cavo, allora sì che sono guai. Non stiamo parlando di un magazzino, ma della sede di uno dei servizi essenziali per la nostra salute e vita. Parliamo della Centrale operativa 118 di Pesaro Urbino in via Oberdan, vicino all’ingresso principale dell’ospedale, quella che gestisce tutte le richieste di soccorso sanitario della nostra provincia e che fa partire le varie ambulanze in base ai codici di emergenza assegnati dagli infermieri.

Sono diversi anni, che gli operatori chiedono che gli venga assegnata una sede nuova e adeguata, ma da altrettanto tempo tutto resta così com’è. C’è anche una relazione del 2021 che attesta che i locali e le postazioni non sono a norma. "Gli spazi in cui si gestiscono le emergenze sono gli stessi in cui si consumano i pasti: una commistione da evitare", si legge nel report, a firma del medico del servizio di prevenzione e protezione e di un geometra, che sancisce la mancanza di "condizioni necessarie e sufficienti" e che, per lo svolgimento delle attività svolte e del numero di persone coinvolte, conclude che si deve individuare una sede nuova e con spazi maggiori.

La nuova sede avrebbe già metrature adatte e un indirizzo a Villa Fastiggi. "Ma gli anni passano e ci lasciano lavorare, anzi, marcire, qui – protestano amareggiati gli operatori della centrale 118 – La situazione è insostenibile. Non abbiamo neanche gli spogliatoi per cambiarci, dobbiamo andare 500 metri più in là, in via Belvedere ex manicomio. Siamo una postazione da terzo mondo. Per alcuni anni non abbiamo avuto neppure l’acqua calda e nell’unico bagno, quello degli uomini, dove è presente una doccia, ancora non arriva. Siamo uno attaccato all’altro, non c’è sufficiente spazio per lavorare in sicurezza. E sotto Covid è stato un inferno". Alla faccia del rispetto delle distanze e delle misure anti contagio. "Ora che la pandemia è passata, speravamo che qualcosa cambiasse, che qualcuno finalmente ci ascoltasse. Tante promesse e basta. Solo parole. È dal 2018 che facciamo incontri per il rinnovo della centrale. Il progetto c’è, non ci sono più scuse: vogliamo la nuova sede".