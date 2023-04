Il 118 e la protesta degli operatori per la sede da terzo mondo Baiocchi: "La burocrazia frena, ma faremo quella nuova"

Punta il dito contro il precedente governo della regione a guida Ceriscioli e promette di impegnarsi per garantire agli operatori della centrale operativa del 118 di Pesaro e Urbino la nuova sede funzionale e adatta alla loro attività. Così Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interviene all’indomani della protesta degli addetti ai lavori sulla sede di via Oberdan, definita come "una postazione da terzo mondo". "Anche in questo caso stiamo recuperando il tempo trascorso dalle promesse degli anni scorsi – attacca Baiocchi – per garantire, finalmente, una sede adeguata come centrale operativa per gli operatori del 118 di Pesaro Urbino. Un progetto esiste per il trasferimento in locali a Villa Fastiggi. Ci sono criticità legate alla burocrazia che, in Italia, è ancora troppo imperante. Ma da parte mia c’è, come sempre, la massima attenzione nel seguirne l’iter".

E ancora: "Siamo in attesa di una risposta del Gestore dei servizi energetici per l’assegnazione di un finanziamento di oltre 200mila euro a fondo perduto. Fondi che saranno impiegati per la riqualificazione energetica della nuova centrale operativa. Un progetto da oltre 1,5 milioni di euro che non sarà solo funzionale alle legittime richieste degli operatori e al loro lavoro, ma avrà anche la massima attenzione alla sostenibilità. Comprendo bene l’impazienza degli operatori, che è anche la mia, e per questo posso confermare come l’iter procedurale per il trasferimento nella nuova sede prosegue. Spero di comunicare a breve la novità sul finanziamento del Gse e, quindi, riaggiornare il cronoprogramma per completare il progetto".