Il 14 sarà la Festa della mamma Sul Carlino i vostri auguri e foto

Di mamma ce n’è una sola, ma il Carlino vuole festeggiarle tutte. O quasi. Anche quest’anno il Carlino dà la possibilità ai suoi lettori di dedicare alla propria mamma un pensiero speciale da pubblicare sulle pagine del giornale. L’appuntamento con la pubblicazione dei messaggi, delle foto, dei pensieri affettuosi è per domenica 14 maggio, quando dedicheremo delle pagine speciali a questa occasione. Mandate dunque i vostri auguri a [email protected] entro venerdì 12 (la scadenza è tassativa) e domenica li troverete sul giornale. Potete inviare un semplice testo o corredarlo di una foto da allegare all’email in formato jpeg, specificando il nome e cognome della mamma festeggiata e di chi le fa gli auguri. Lasciate anche un recapito telefonico per essere contattati rapidamente in caso di necessità. L’importante è che nell’oggetto specifichiate ‘festa della mamma’. Ovviamente, è tutto gratis.