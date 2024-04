Il 18 riaprirà l’appartamento della Jole

Dopo meno di dieci mesi di intensi lavori, riaprirà il 18 aprile l’appartamento della Jole di Palazzo Ducale. L’annuncio è stato dato ieri dalla direzione della Galleria Nazionale delle Marche, che ha fissato appunto per giovedì 18 alle ore 12 il ritorno ufficiale nel percorso di visita dei primi ambienti del palazzo, primi sia per antichità di costruzione, sia perché tradizionalmente la visita del museo è sempre iniziata da queste sale, fin dalla costituzione della Galleria.

Le stanze, sette ambienti tutti con le finestre che danno su piazza Rinascimento, erano chiuse esattamente dal 20 giugno dell’anno scorso. Il più importante intervento è stato quello relativo all’efficientamento energetico, con lavori agli impianti, tra cui quello del riscaldamento, finora assente: non potendo climatizzare le sale, sono state pensate delle speciali sedute riscaldanti. Sono stati ripensati e rifatti gli impianti elettrici, illuminotecnici, di sicurezza. In tutto ciò, si configurerà il nuovo allestimento delle opere, che non sarà esattamente uguale al precedente.

Per scoprirlo, si dovrà attendere il 18 aprile. Nel frattempo, tutte le opere sono state accuratamente disinfestate e sottoposte a un trattamento conservativo.

