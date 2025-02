Il 18enne racconta la rete al 95’: "Tirare da lì è la mia specialità"

"Sono a Pesaro solo da tre settimane ma ho già capito che tutto ciò che stiamo ottenendo è meritato poiché frutto di un grande lavoro settimanale". Con le parole nel post partita di Perugia -Vis Pesaro, Adrian Raychev ha mostrato ancora una volta tutta la sua maturità. È un classe 2006 ma in entrambe le occasioni in cui è subentrato ha dimostrato qualità da giocatore navigato. Nei sette minuti dell’esordio contro il Campobasso, conquistandosi preziosi falli sulla mediana, ha infatti permesso di respirare alla propria difesa; nei due minuti di Perugia ha trasformato in oro il primo pallone toccato. "Il tiro da quella posizione è una mia specialità, appena ho visto spazio ho pensato subito a calciare." Approfittando della mancata chiusura umbra, l’ex primavera del Pisa ha infatti preso palla al di fuori dell’area di rigore e con la determinazione che ha contraddistinto i biancorossi da inizio stagione, ha scaraventato in porta un missile terra-aria sul primo palo. Così facendo ha acceso la festa, ha sfatato l’ennesimo tabù. La Vis al Renato Curi non vinceva dalla stagione 86-87 e anche nella serata di venerdì, l’equilibrio sembrava poter avere la meglio. Il Perugia, soprattutto nella ripresa, sembrava infatti aver preso le giuste misure, concedendo agli uomini di Stellone solo le briciole. È stata un’ ennesima intuizione del tecnico vissino a spostare però gli equilibri dalla propria parte.

Lorenzo Mazzanti