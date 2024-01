Il 2007 Stable-Terry incanta al Malaguti

E’ andata di scena a San Lazzato la 33ª edizione del "Malaguti", il più importante e prestigioso torneo di basket under 17 in Italia. Dopo l’assenza dello scorso anno, la Vuelle (quattro volte vincitrice del trofeo, l’ultima nel 2007) è tornata tra le protagoniste e l’ha fatto con un ottimo 6° posto. La formazione 2007-2008 allenata dal responsabile del settore giovanile Mattia Costa, ha esordito nel proprio girone contro la Stella Azzurra Roma, che poi ha vinto il torneo, perdendo 43-86, prima di dominare le successive due gare con Reggio Emilia (84-64 grazie a una folle prestazione di Stable-Terry da 42 punti) e Torino Moncalieri (83-62). Il 2° posto nel girone ha permesso alla Vuelle di disputare la semifinale 5°-8° posto, sconfiggendo Don Bosco Livorno 83-52 e accedendo così alla finale per il 5° posto contro la Virtus Bologna, dove ha ceduto, anche fisicamente ,74-56. Prima della finale Sakine e De Gregori si sono esibiti nella gara delle schiacciate.

Leonardo Selvatici