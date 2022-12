Il 2023 sarà un anno chiave per i lavori pubblici

Il 2023 sarà un anno chiave per il vasto piano d’intervento sul territorio urbinate a cui sta lavorando il Comune, ma ci sarà da correre, perché le scadenze sono tante e pressanti. A fare il punto sui progetti in corso è stata Mara Mandolini, responsabile dell’Ufficio tecnico, in Consiglio comunale: "Non sono tutti di quest’anno e dell’anno scorso, ce ne sono anche del 2019 e 2020, ma è chiaro che, a causa della pandemia e del resto, i tempi di gare e affidamento si siano un po’ allungati. Ci sono 40 milioni di euro di investimenti in corso, tra fondi ottenuti e stanziati a bilancio, di cui 7,4 sono assorbiti da progetti medio-piccoli. Partendo da Ca’ Staccolo, l’elisuperficie, con finanziamento regionale, e il marciapiede, in convenzione con la fondazione del santuario, sono in conclusione. Ci sono poi due progetti in cofinanziamento con il Gal: la pista ciclabile dalla Croce alle Cesane e il campo per il golf, che dovrebbe partire entro metà 2023. Tempi simili per il vicino Parco dell’aquilone, con i terreni acquisiti a dicembre, dopo aver trovato l’accordo con i proprietari. Nella stessa area, è partito il primo lotto del bike park, per la pista di pump track, mentre il secondo, con finanziamento regionale, riguarderà le piste nei boschi, fino a Canavaccio. Sempre con il Gal, c’è un finanziamento per sistemare il ponte di Schieti, che sarà accessibile fino alla prima campata e in cui creeremo un’area di sosta per ciclisti, mentre tramite il Pil ne è arrivato uno per costruire gli spogliatori del tennis a Varea. Infine, è in fase di gara il rifacimento della pista d’atletica allo stadio. Ci sono progetti anche con l’Unesco: abbiamo già rifatto il camminamento di via don Minzoni, che proseguirà fino a via Fratelli Rosselli, e a inizio anno toccherà alla piola del Giro dei Torricini".

Prosegue l’architetto Mandolini: "Stiamo ripristinando la frana di Mazzaferro e termineremo il marciapiede Santa Lucia-ospedale. Infine, stiamo estendendo la rete d’illuminazione e realizzando l’adeguamento sismico della scuola di Ca’ Lanciarino, dove costruiremo la mensa, abbiamo fatto l’adeguamento anti incendio per la Pascoli e dato copertura per quella di Pieve di Cagna".

In periferia, dopo anni di fermo è partito il progetto integrato insieme a Erap del “fondo Piperru“: "Stiamo realizzando il ponte pedonale che si collegherà al percorso già esistente a Gallo e da cui partirà il marciapiede verso Ponte Armellina. Contestualmente, Erap ha appaltato la riqualificazione della prima stecca di abitazioni. Nel primo semestre 2023 seguirà anche l’ultima. A integrare la progettazione sono intervenuti i fondi del piano Periferie degradate, per ulteriori opere di urbanizzazione e la riqualificazione delle due stecche centrali. Ci sarà poi un camminamento da Gallo all’ex K2 di Trasanni, che sarà abbattuto, per diventare una piazza con sala civica".

"Nell’ambito delle periferie è inclusa anche Canavaccio, dove abbiamo acquisito le case “ex Londei“, da cui ricaveremo 18 appartamenti, e si faranno opere di urbanizzazione, come un camminamento fino all’area sportiva e a quella ex Osca. Costruiremo anche un parcheggio vicino alla banca, dando più spazio all’ex Acli, che diventerà sala civica e per le associazioni".

Nicola Petricca