"Il 2023 sarà un anno strabiliante"

Un intervento di 55 minuti per annunciare che "il 2023 sarà un anno pirotecnico". Circondato da tutta la giunta, compresa l’ex assessore Fabiola Tonelli, il sindaco Massimo Seri, ieri mattina, nella conferenza stampa di fine anno, organizzata alla Darsena Borghese, ha ribadito che "il 2022 è stato un anno di programmazione: sono state messe in cantiere 50 milioni di opere la maggior parte delle quali si concretizzeranno nel 2023". Del lunghissimo elenco, ne citiamo solo alcune: il Waterfront di Sassonia e Torrette, le riqualificazioni di viale Battisti, dell’ex Agip e delle piazze Marcolini e Andrea Costa, le nuove scuole di Bellocchi e Cuccurano-Carrara, il parco dell’aeroporto e il recupero dell’ex casa del custode, la nuova ciclabile di viale Kennedy e l’area parcheggio adiacente al cimitero centrale, la trasformazione del Foro Boario, le scogliere a difesa della costa con la rassicurazione che, prima dell’estate, sarà realizzato anche l’ultimo tratto davanti a bagni Carlo.

Il 2023 sarà l’anno del Prg "che è ormai pronto e da gennaio potrà partire il confronto con la città". Altra buona notizia è la messa in funzione della vasca per la raccolta delle acque meteoriche di piazzale Amendola. Il sindaco, inoltre, ha dato per certa la proroga di sei mesi, fino a giugno 2023, da parte del Mit (Ministero infrastrutture e trasporti) dei 20 milioni di euro destinati alla variante Gimarra. "Una proroga d’ufficio – ha assicurato il primo cittadino – legata al nuovo progetto, da oltre 25 milioni di euro, proposto dal Comune". Sembra, invece, ormai impossibile "l’ulteriore proroga di un anno dei fondi di coesione sociale richiesta da tutte le regioni italiane. Nella Finanziaria – ha fatto notare Seri – non è stata prevista. Aspettiamo il decreto Mille proroghe ma se non sarà concessa entro il 31 dicembre, rimarrà solo la proroga dei sei mesi". Un accenno infine alla proposta del presidente Corrado Montanari, a cui si deve la realizzazione della Memo e il progetto della nuova biblioteca Federiciana, di riservare alla statua del Lisippo uno spazio nella futura struttura progettata da Mario Cucinella. "Nulla esclude che la scultura – ha commentato Seri – possa essere installata nella nuova Federiciana, un edificio a terrazze che guarderà verso il mare. Il nostro interesse per il Lisippo non si è mai affievolito e torneremo alla carica con il ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano. In ogni caso non ci faremo trovare impreparati: abbiamo a disposizione la sala Morganti e stiamo lavorando al recupero dell’area dell’ex teatro romano".

Buone notizie, infine, per la Fabbrica del Carnevale: si sblocca il cantiere del Sant’Arcangelo. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune sull’aggiudicazione dell’appalto dei lavori, contro cui aveva presentato ricorso al Tar la seconda ditta in graduatoria. Il raggruppamento d’impresa, guidato dalla società Costruzioni Penzi, che aveva insediato il cantiere a febbraio 2022, potrà riprendere i lavori. "Per i tempi della giustizia italiana – ha sottolineato il sindaco – abbiamo perso quasi un anno. Speriamo di riuscire ad inaugurare la Fabbrica del Carnevale (un altro importante progetto nato sull’impulso e le idee dell’architetto Italo Rota ndr) entro il 2024: una struttura che porterà alla città lustro, vivacità e ritorno economico".

Confermato per il 2023, l’impegno della giunta per le persone e le famiglie fragili: "Il 2022 è stato un anno faticoso e lo sforzo profuso verso chi è in difficoltà sarà confermato, anzi aumentato, per il prossimo anno: anziani, minori, famiglie, disagio abitativo, immigrazione. Incrementeremo anche le politiche educative e formative".

Anna Marchetti