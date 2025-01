Il 2024 l’anno più caldo di sempre. Ma la pioggia fa di nuovo pareggio

Nel 1815, causa il caldo, si dovettero chiudere tutti i teatri; il termometro raggiunse 40° Réaumur all’ombra (50°C, ndr). Fra le estati molto calde vanno pure annoverate quelle degli anni 1830, 1832, 1835, 1850, 1856, 1861, 1864, 1869

e 1870.

Articolo raccolto da P. Serpieri, pubblicato dal Secolo di Milano il 13-14 agosto 1884

I periodi caldi e freddi si sono sempre alternati dalla notte dei tempi. Certo leggere nella nota introduttiva che nel 1815 si raggiunsero i 50°C in Italia stupisce, ancor più se si considera che l’anno successivo, il 1816, è ricordato in tutto l’emisfero nord come l’anno senza estate, lo storico John Post lo definì come "l’ultima grande crisi di sopravvivenza nel mondo occidentale", la gran parte dei raccolti andò distrutta a causa dell’eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia, nell’aprile 1815.

È indubbio che gli standard climatici siano cambiati, per le estati definite molto calde tra 1850 e 1870, delle quali abbiamo le registrazioni locali, non si è mai andati oltre i 22,6°C di media che equivale all’estate più "fredda" del nuovo millennio, quella del 2025 ha fatto registrare 25,65°C, tre gradi in più, tantissimo se consideriamo che il cambiamento climatico è stimato per un incremento medio di 1,1°C a livello planetario e 1,6°C per il bacino del Mediterraneo. Ma veniamo all’attualità.

Nonostante dicembre, così come novembre, abbia chiuso in perfetta media termica, il 2024 è di gran lunga l’anno più caldo ad Urbino da quando si rilevano dati, 15,29°C di media, staccando nettamente con +0,36°C il 2023 che deteneva il precedente record avendo battuto il 2022 di 0,09°C. L’incremento termico degli ultimi 3 anni va oltre le più buie previsioni, considerando che 13,77°C è la media annuale del periodo 2000 - 2020. Dicembre ci ha riportato la neve, non si vedeva un fiocco dal marzo 2023, 17 cm caduti il giorno 23 tra le 4 e le 11, con un accumulo massimo al suolo di 10 cm.

Nel complesso il mese è risultato piovoso, poco sopra le attese, portando l’accumulo annuale in perfetta media come già successo nel 2023. Qualcuno dirà: ma come, non c’è stata la siccità? In effetti abbiamo avuto un’importante crisi idrica durante l’estate figlia di ben tre stagioni consecutive (estate e autunno 2023 e inverno 2023/24) decisamente poco piovose e soprattutto senza apporti nevosi anche sui monti. I dati confermano dunque che l’acqua nel corso dell’anno c’è, è quindi necessario, come già ribadito in passato, provvedere alla gestione di questo bene primario.

Nonostante tutto è bene sottolineare che dalla fine dell’estate ci sono stati segnali positivi, l’autunno ci ha regalato tanta pioggia come non si registrava da tempo e la prima neve in Appennino già a inizio novembre, senza eccessi termici pur in un contesto di sopra media. Anche l’inverno è partito abbastanza bene, buone piogge, prime nevicate fin sulle colline e temperature in perfetta media, cosa non da poco in un periodo in cui già rientrare nei canoni di stagione sta diventando un’eccezione.

Anche l’analisi di altri parametri certificano non una controtendenza ma almeno un rallentamento di questa pazza corsa climatica, nel 2024 si registra un leggero aumento generale della nuvolosità con relativa diminuzione dell’eliofania (ore di sole) e dell’evaporazione. Bruschi rimescolamenti della colonna d’aria nonostante i pochissimi giorni di bassa pressione, appena 16 nel corso dell’anno contro i 163 con alta pressione e vento a tratti impetuoso con raffiche che hanno toccato i 126 Km/h. I segnali dunque non sono sconfortanti, l’auspicio principale per il 2025 è che le stagioni tornino ad esprimere le loro peculiari caratteristiche.