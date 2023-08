Il 22 agosto 1944 Cagli tornò libera La città non dimenticherà mai

Con una cerimonia in Comune in mattinata a Cagli si ricorderà il settantanovesimo anniversario della Liberazione. Era una afosa giornata quella del 22 agosto 1944 quando alle 10,25 i primi militi della San Marco del Corpo Nazionale di Liberazione, entrarono nel quartiere del Borgo, provenienti da Frontone.

Dopo essere stati dissetati da alcune persone che li avevano visti accaldati (gli diedero dell’acqua fresca) si diressero, risalendo il Corso XX Settembre, verso il Palazzo Comunale in una Cagli semideserta e con i tedeschi che il giorno prima si erano ritirati dalla città.

I Liberatori incontrarono in Comune i membri del CNL locale e subito dopo insieme issarono il tricolore dal terrazzo del Palazzo Comunale. Cagli dalle ore 11 di quel giorno era stata liberata, si metteva alle spalle il ventennio fascista e le tante paure degli ultimi giorni di guerra, momenti nei quali nessuno aveva certezze.

Dal CNL venne nominato il primo sindaco della Cagli libera, Adolfo Donini (si attenderà l’aprile del 1946 per eleggere il primo sindaco del Dopoguerra, che fu Giuseppe Pieretti del Pci, rimasto in carica fino al giugno del 1949). Molti cagliesi in quel passaggio del fronte erano sfollati nelle vicine frazioni di Secchiano, Fosto, Via Stratta o in casolari di campagna per sfuggire alle rappresaglie tedesche in ritirata. Furono giorni di grande apprensione dopo un inverno con vari episodi di lotta partigiana, la distruzione di ponti lungo l’antica Flaminia e della stazione con i vari ponti della ferrovia mai più riaperta.

Famiglie in apprensione per i loro giovani militari che erano nei diversi fronti di guerra, scarsità di viveri e tanto altro. Subito dopo altre truppe degli alleati arrivarono in città percorrendo la strada Cagli Pianello essendo l’antica Flaminia impercorribile per i ponti distrutti.

Liberata Cagli gli Alleati iniziarono a scendere verso la costa liberando nei giorni successivi Acqualagna e Fossombrone fino a Fano con il Primo Ministro Inglese, Wiston Churchill che il 26 agosto arrivò insieme al generale Alexander per ispezionare dalla balconata di Montemaggiore al Metauro la linea del fronte. Momenti passati alla storia, quella storia che non dovremmo dimenticare e che è un dovere ricordare alle nuove generazioni.

Mario Carnali