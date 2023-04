Il 25 Aprile a Fossombrone: subito polemiche

Divampa la polemica su fascismo e antifascismo. A Rifondazione, infatti, non sono andate a genio le parole con cui il sindaco Berloni ha "officiato" la cerimonia in piazza Dante davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre. I comunisti lo accusano in sostanza di non aver preso partito: come quelli che, dantescamente, sono "a dio spiacenti e a li nemici sui". Scrive Rifondazione: "Alla cerimonia del 25 aprile il sindaco ha portato un brevissimo saluto da cui non si è capito nulla. Infatti come lo scorso anno ha parlato del ’Bene’ e del ’Male’ e non ha nominato coloro che secondo lui rappresentano il ’Bene’ e quanti invece il ’Male’. Noi pensavamo che a distanza di un anno si fosse informato sui protagonisti di quegli anni, su chi aveva voluto la seconda guerra mondiale con la morte di decine di milioni di persone fra civili e militari e le immani distruzioni di città e infrastrutture, su chi aveva occupato l’Italia per mantenere la dittatura e ritirandosi aveva lasciato stragi di civili inermi un po’ dappertutto, su chi l’aveva liberata. Invece, un anno dopo, abbiamo ascoltato la fotocopia delle parole di quello passato. Quindi o non ha studiato o non se lo ricorda. In ogni caso ha bisogno di un aiuto e noi siamo disposti a darglielo".

L’appuntamento è al 25 aprile del 2024, a cui seguirà l’immancabile polemica.

a.bia.