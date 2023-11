Il 4 novembre: "Circondati dalle guerre. Oggi ancora di più è un giorno speciale"

Ieri, in occasione del 4 novembre, si è svolta alla caserma Aldo Del Monte la cerimonia per celebrare il "Giorno dell’Unità d’Italia e la Giornata della Forze Armate". Il 28° Reggimento "Pavia" ha aperto le porte dalle ore 9 alle 13, dove era allestita una mostra di mezzi e materiali delle forze armate e corpi armati dello Stato. Nella circostanza è stata celebrata la solenne cerimonia militare, con vari interventi. Ha iniziato il prefetto Emanuela Saveria Greco con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi il Comandante del 28° reggimento "Pavia" colonnello Antonio Di Leonardo ha letto il messaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto. Poi è intervenuto Luigi Caldarola, coordinatore delle associazioni combattentistiche; quindi è stata la volta dei due studenti del liceo scientifico Marconi: Matilde Biagi di Vallefoglia della 4ªG che ha letto un messaggio dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini e Nicolò Bacchiani di Pesaro della 4ª B che ha letto l’epigrafe del cimitero di Redipuglia. Poi il cappellano della caserma, don Walter Galanti, ha letto la preghiera del soldato mentre l’intervento conclusivo è toccato al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci: "Oggi festeggiare il giorno dell’unità nazionale e la giornata della forze armate ha un significato particolare, perché siamo ancora circondati dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Ci rendiamo conto di come l’Europa sia fragile, perché in entrambi i conflitti non riesce a giocare un ruolo determinante. Stiamo vivendo con preoccupazione quello che sta succedendo e mai come oggi questo momento deve servire per chiedere un cessate il fuoco in tutte le guerre, per riaprire un dialogo di pace. C’è preoccupazione che i conflitti possano allargarsi, per gli oltre 1000 soldati italiani in Libano dal 2006 ed anche per il futuro dei nostri ragazzi. A distanza di tanti anni continuiamo a piangere i nostri nonni che hanno combattuto i conflitti mondiali per un futuro di pace. Ringrazio il 28° Reggimento Pavia per il ruolo che svolge da anni in giro per il mondo e per aver aperto le porte alla città della Caserma".

Presenti tanti rappresentanti, tra cui il parlamentare Antonio Baldelli, l’arcivescovo monsignor Sandro Salvucci; l’assessore regionale Stefano Aguzzi con diversi consiglieri regionali e comunali; il presidente della Provincia Giuseppe Paolini e i sindaci di Fano, Massimo Seri e di Urbino Maurizio Gambini. La cerimonia è stata caratterizzata dall’alzabandiera alla presenza di un reparto d’onore interforze in armi composto da Esercito, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia penitenziaria. Hanno partecipato anche alcune scolaresche. Nell’occasione è stata deposta, nel sacrario della caserma, una corona in memoria dei Caduti. Inoltre alle 9.30, prima dell’inizio della cerimonia militare, a Palazzo Gradari, in via Rossini, il prefetto ha inaugurato la mostra "Il portale delle memorie".

Luigi Diotalevi