Il 4 settembre sarà ’Forlani day’ Consiglio dedicato e una messa

di Giorgio Guidelli

Sicché sarà ’Forlani Day’. Il più grande statista pesarese di tutti tempi sarà ricordato come merita. Anche dal suo Comune. Anche dalla sua città. Il 4 settembre sarà il giorno dedicato a uno dei pesaresi più illustri. Perché l’amministrazione si sta dando da fare per onorare l’ex presidente del Consiglio con una maxi cerimonia in un Consiglio comunale dedicato.

In prima linea, nella pianificazione dell’evento, proprio il presidente del Consiglio comunale, Marco Perugini. Sta seguendo attentamente l’organizzazione anche il sindaco, Matteo Ricci, interessato in prima persona a quanto si svolgerà nei primi giorni del mese prossimo, al ritorno dalle ferie. Secondo quanto trapela da piazza del Popolo, in onore di Arnaldo Forlani arriveranno a Pesaro esponenti del governo oltre, naturalmente, a Pierferdinando Casini. La giornata sarà anche scandita da relatori e testimonianze sulla vita dello statista.

L’assemblea in onore di Forlani vedrà anche la partecipazione di tutti i politici pesaresi e degli esponenti della giunta. Tutto questo dopo che, ai funerali di Stato a Roma, nessun esponente del Comune di Pesaro aveva presenziato alla cerimonia nella chiesa all’Eur. Insieme al Consiglio comunale sarà anche organizzata una messa in Duomo, alla presenza dell’arcivescovo Salvucci. Servirà per permettere agli ex amici pesaresi di omaggiare Forlani proprio perché ai funerali romani in molti non avevano avuto modo di partecipare. Così il ’Forlani Day’ sarà scandito dalla celebrazione laica e dagli onori in Comune e poi da quella religiosa in Cattedrale. Proprio da via Manzoni Forlani iniziò la sua vita pesarese. Come giocatore vissino, esponente della Camera del lavoro e poi come politico locale della Dc. Dalla sede pesarese spiccò il volo per Roma. Il resto è storia nota. Quella meno nota è la sua attività di giornalista, proprio ai vertici della Spes, l’organo che, in seno alla Dc, curava la pubblicistica della Balena Bianca fino agli aspetti più finemente propagandistici.

Per la pianificazione del ’Forlani Day’ il Comune di Pesaro è già in contatto col governo e con Roma. Più dettagli emergeranno proprio tra qualche settimana. La data di massima è fissata per il 4 settembre ma potrebbero anche subentrare variazioni. Pesaro omaggia così uno dei suoi più grandi esponenti alla presenza dei figli e della famiglia. E anche delle centinaia di testimoni viventi della sua opera e azione politica.