Il 5 un viaggio nella natura con Ferrari

Martedì 5 novembre alle 18.30, a Palazzo Gradari, per la rassegna "Incontri Capitali", Marco Albino Ferrari presenterà il suo nuovo libro "Il canto del Principe. Storia di un albero", edito da Ponte alle Grazie. L’evento è realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Pesaro; l’autore dialogherà con il giornalista Giorgio Guidelli in un appuntamento letterario che invita a riflettere sul nostro rapporto con la natura. Al centro della narrazione si trova un maestoso abete bianco delle Dolomiti, simbolo di un intero altopiano e testimone di secoli di storia. Quando una violenta tempesta lo abbatte, sembra che l’anima stessa dell’Altopiano venga meno. Tuttavia, la storia non finisce qui.

"L’albero non è solo legno, è memoria, è storia, è un legame indissolubile con la terra", scrive Ferrari che ci invita a riflettere sul nostro profondo legame con la natura e sulla necessità di proteggerla. "Il canto del Principe" è un invito a riscoprire il valore degli alberi e il loro ruolo fondamentale nell’ecosistema. È un’ode alla bellezza e alla resilienza della natura, ma anche una riflessione sul nostro impatto sull’ambiente. Marco Albino Ferrari, già direttore editoriale e responsabile delle attività culturali del Club Alpino Italiano, è giornalista e autore di numerosi saggi e romanzi, ed una delle voci più autorevoli della cultura di montagna. Ha collaborato con importanti testate giornalistiche e partecipato a convegni e incontri dedicati alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio naturale. Il suo impegno per la divulgazione scientifica lo ha reso una figura di riferimento nel panorama letterario italiano.