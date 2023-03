Il 50enne fortunato: con un grattino da 20 euro ne vince 50mila

Certo che entrare in una tabaccheria, comprare un grattino da 20 euro, e pensare che in un attimo sei diventato più ricco di 50mila euro non è un brutto modo per iniziare la giornata. Chiedete a un 50enne pesarese, cliente occasionale della tabaccheria di Mirco Ercoles, in via Rossi, 62. Ieri mattina, l’uomo con quel grattino da 20 euro del tipo "100X", dove la x indica la moltiplicazione che di una cifra che sta alla base della vincita, ha visto che la cifra da moltiplicare per 100 era 500 euro, e così il 50enne si metterà in tasca 50mila euro.

Dice Mirco Ercoles (foto, con la figlia), titolare del tabacchi: "E’ una persona che viene qui ogni tanto, l’ho visto molto contento quando si è accorto che aveva vinto quella cifra, è venuto addirittura in fondo al bancone per dirmelo. Non so cosa faccia nella vita". "Vincite così alte è tanto che non le abbiamo", dice la figlia del titolare, Valentina: "5 mila euro alcuni mesi fa", aggiunge il padre. Fino a ieri il fortunato pesarese non era tornato nel bar per ringraziare o festeggiare. Ma potrebbe farlo più avanti.