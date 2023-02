"Il 9 marzo riunione con gli operatori" Progetto entro l’estate

Per cassare ogni polemica – scatenata dai lavori previsti al San Domenico – l’assessore Francesca Frenquellucci ha fissato in calendario, per il 9 marzo prossimo, una riunione con gli operatori economici del mercato delle Erbe e le associazioni di categoria. Oggi, alle 17, invece, Frenquellucci illustrerà la medesima progettualità (foto) ai consiglieri comunali riuniti dal presidente della commissione attività economiche, Lorenzo Lugli. "Il cuore del dibattito – spiega Anna Maria Mattioli, capogruppo Pd in Consiglio comunale – riguarda il futuro posizionamento del “Mercato delle Erbe“ oggi allestito nella corte interna dello storico complesso del San Domenico in vista dei lavori. In particolare sullo spostamento degli operatori del San Domenico all’amministrazione comunale non si può recriminare nulla – spiega Mattioli –. L’acquisizione del complesso del San Domenico da parte del Comune di Pesaro con passaggio di proprietà dalla Fondazione Cassa di Risparmio risale al maggio 2021 dopo una virtuosa ricerca di fondi ministeriali da "Rigenerazione Urbana" e conseguentemente del PNRR. Questa diventò esecutiva grazie alla votazione favorevole della sola maggioranza in Consiglio comunale. Un’operazione complessa tanto quanto strategica, per riportare agli antichi splendori un monumento storico nel cuore della nostra città, dove all’interno si trovano i soffitti affrescati da Girolamo Genga e altri maestri del colore al tempo dei Della Rovere; un porticato antico e nobile come tutto il complesso superiore. Finalmente si è giunti alla fase di programmazione del cantiere che verrà allestito presumibilmente entro l’estate prossima. Inevitabile quindi il dislocamento dell’attuale "Mercato delle Erbe" per procedere con la ristrutturazione: le attività lo sapevano. Gli uffici tecnici sono da tempo al lavoro per individuare una nuova collocazione e garantire la continuità lavorativa delle attività".

s.v.r.