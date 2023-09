Il bagnino scrittore: "La spiaggia mi ispira e la scuola di Baricco mi ha insegnato tanto"

Paolo Boiani, 63 anni, da 28 anni lavora come bagnino, dal 2016 pubblica racconti e romanzi e da autodidatta (ha due diplomi, uno di maestro d’arte e arredamento, l’altro di designer) ha frequentato la scuola di scrittura "Holden" di Torino di cui è direttore Alessandro Baricco, e ora tiene corsi di scrittura egli stesso a Pesaro.

Paolo, cosa c’è in comune tra i mestieri di bagnino e di scrittore?

"Passione e fatica bella, produttiva. Il bagno è un serbatoio infinito per raccogliere storie e personaggi"

I suoi clienti e la gente di spiaggia sono fonte di ispirazione per i suoi libri?

"Accade spesso, la spiaggia è una risorsa incredibile, un luogo di passaggio e incontro. Chiaro, i personaggi poi vengono rielaborati a dovere"

Può farci qualche esempio?

"Può colpirti il modo di camminare e di vestire di una persona da cui ricavi spunti per descrivere un personaggio del libro. Una persona della spiaggia ad esempio mi ha ispirato un racconto che si chiama “La Strega“ che parla di una banda di ragazzini che hanno fra le loro amicizie una bambina la quale a un certo punto si ammala. Loro, non capendo perché, danno la colpa a una vecchia, anch’essa ammalata, che abita nella loro via e che nella loro immaginazione concepiscono come una strega"

Cosa scrive?

"Mi applico in due generi, il racconto e il romanzo. I racconti spesso virano sul fantastico, partono da sensazioni e ricordi dell’infanzia per sconfinare poi nell’immaginazione. Le domande rimaste senza risposte nella nostra infanzia a volte ispirano racconti fantastici. Finora ho pubblicato una raccolta di racconti e tanti altri che sono stati pubblicati in diverse antologie, alcuni di fantasia che stanno andando su edizioni diverse: “Strani aeoni“, “Bertoni“ e “Historica edizioni“".

I romanzi invece?

"Ne ho scritti due, sono recenti e li stanno visionando alcune case editrici. Scrivo di un ragazzino degli anni ’70 con problematiche psicologiche oggi riconducibili all’autismo e che si ritrova a crescere in situazioni difficili".

Cosa ha imparato alla scuola di Baricco?

"Ho studiato con Marco Missiroli che è stato il mio maestro. E’ stata una esperienza importante. Mi ha insegnato come distinguere un romanzo da un racconto: a capire cioé se la tua idea ha una vita più o meno lunga sulla carta. Abbiamo lavorato molto su questo e sulla voce narrativa: ovvero su come trovare la propria identità, come farsi riconoscere dal pubblico, attraverso un tempo verbale, una punteggiatura, un punto di vista"

L’esperienza più originale di questo percorso di studi da autodidatta?

"Un libro scritto a dieci mani e che si chiama “Alabama“. E’stato molto interessante"

Quanto tempo è rimasto a Torino alla scuola di Baricco?

"Un anno, poi sono passato a Milano, sempre con Missiroli abbiamo approfondito le tematiche che avevamo studiato, preparando un progetto per il romanzo che sto scrivendo. Poi sono tornato a Torino e ho fatto un master di editing. E ora insegno scrittura, stiamo allestendo la soffitta degli scrittori in zona Soria"

Scrive anche d’estate mentre lavora come bagnino?

"Soprattutto, nei momenti di pausa ho una torre a disposizione con una finestra sul mare, a bagni sacro cuore"

E d’inverno?

"Continuo a studiare, a insegnare e lavoro la terra. Ho scelto di vivere fuori Pesaro, a Montegridolfo, in un luogo isolato, ideale per scrivere"

Davide Eusebi