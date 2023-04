Il Balì tra i primi 4 musei scientifici d’Italia: premiato con 234mila euro

Il Museo del Balì si è aggiudicato il massimo punteggio nel bando triennale 2021-2023 sulla qualità della diffusione della cultura scientifica indetto dal Ministero dell’università e delle ricerca e ciò gli ha consentito di ottenere un contributo di 234mila euro riferito al 2021, che sarà replicato anche per il 22 e il 23. La tabella coi punteggi e i relativi finanziamenti è stata pubblicata recentemente e la soddisfazione è notevole, "anche perché – spiega il presidente del Museo Roberto Lauri – siamo arrivati primi a pari merito con soli altri tre istituti a livello nazionale, che sono degli autentici ‘big’ nel campo scientifico. Si tratta del ‘Leonardo da Vinci’ di Milano, del ‘Galilei’ di Firenze’ e della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli". Il tutto su oltre 70 partecipanti dall’intero Stivale: "Decisamente un bel traguardo – riprende Lauri –, che lancia il nostro piccolo ma ‘concentrato’ Balì verso il suo 20esimo compleanno, che cadrà nel 2024. Un riconoscimento importante al valore del Museo e all’impegno della struttura che sta portando avanti un lavoro di prim’ordine per la divulgazione della scienza, grazie alla professionalità della direzione scientifica e degli operatori, dei quali 7 a tempo indeterminato e altrettanti con contratti flessibili".

Le risorse ottenute attraverso il bando consentiranno di "coprire le spese di gestione ordinaria per le quali è insufficiente il ricavato dei biglietti e di arricchire la proposta, attraverso le continue migliorie alle stanze didattiche, sempre più accattivanti e di spessore". Molto contento dell’exploit del Balì è anche il sindaco Pietro Briganti: "Essere tra i primi quattro musei scientifici in Italia non può che renderci orgogliosi di questa eccellenza del nostro territorio, nella quale, come amministrazione, crediamo e abbiamo investito risorse. L’auspicio è superare le 50mila presenze annue pre-pandemia". E lo staff del Balì sta facendo di tutto per centrare l’obiettivo, con un calendario di aperture che annovera anche i giorni di Pasqua e Pasquetta. Questo mese il Museo sarà aperto sabato 8 e domenica 9 (dalle 15 alle 19,30); lunedì 10 dalle 10,30 alle 19,30; il 22 pomeriggio; le intere giornate (10,30-19,30) del 23, 24 e 25; il pomeriggio del 29; e mattina e pomeriggio del 30 aprile e del primo maggio. Prenotazione obbligatoria sul web. Biglietto intero 12 euro, per over 65 e convenzionati 10 € e per ragazzi dai 4 agli 11 anni 5 €.

Sandro Franceschetti