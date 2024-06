Il ballottaggio scalda le polemiche. Scaramucci: "Voltiamo pagina"

Prosegue il “secondo tempo“ per le amministrative. Per ora non si parla di alleanze. Probabilmente si deciderà nelle prossime ore e Federico Scaramucci non si esprime. Né si né no. Massima riservatezza, schiva la domanda, ma non i contenuti per il futuro.

"Gambini ha già perso oltre 800 voti rispetto a 5 anni fa ma al posto di mettersi in discussione dà la colpa alla partecipazione dei cittadini. I numeri dicono che la sua proposta è minoritaria ma mostra la coda come fa il pavone per nascondere la grande paura di perdere".

Proprio ieri sulle nostre pagine Maurizio Gambini sosteneva che con un cambio di governo si sarebbe ingessata la città per tutte le attività e i progetti in corso.

"La città può stare tranquilla perché nella nostra squadra ci sono le idee e le competenze non solo per garantire il buon esito dei progetti in corso ma anche per recuperare il fallimento della giunta Gambini sul Pnrr – prosegue Scaramucci, a capo della colazione La città che verrà –. Gambini vuole spaventare gli urbinati dicendo dopo di me il diluvio. Fra due settimane, quando lui non sarà più sindaco di Urbino, non solo la città non sarà ingessata ma, invece, sprigionerà tutte le energie democratiche e creative che lui ha tenuto sotto un tappo".

Quindi è solo campagna elettorale tirare in ballo i progetti che per essere completati sarebbe necessaria la riconferma?

"Urbino non è Gambini. Dopo 10 anni non ha lasciato alla città una classe dirigente. Si è dovuto ricandidare in prima persona per la quarta volta consecutiva e per farlo ha chiesto al Governo di destra di farsi fare una legge ad personam per il terzo mandato. Gambini sta da 25 anni in comune, possiamo voltare pagina. L’alternativa è chiara: la sfida è noi contro la rassegnazione, noi contro il declino e noi che ci opponiamo al meccanismo della delega e della lamentazione. Insomma noi crediamo nella partecipazione. La gente ora ha un quadro chiaro, da una parte chi ha governato per 10 anni con tanto asfalto, qualche cantiere ma poche idee, dall’altra una coalizione coesa ed un progetto ben chiaro che guarda al futuro, che guarda ai giovani, ad un nuovo rapporto con l’Università, che difende la sanità pubblica, che vuole la collaborazione con il territorio. Vogliamo accendere il secondo motore della città che è il turismo e che faccia tornare ad amare Urbino. A livello territoriale serve la collaborazione con gli altri comuni, a livello nazionale e internazionale Urbino deve tornare al posto che merita. Una città viva e desiderata: la più piccola città globale del mondo".

Altrimenti?

"Dobbiamo dirlo chiaramente, se Urbino non riparte, se turismo e anche l’economia dell’università e della formazione non ripartono, Urbino non si salva. In questi anni Urbino si è spopolata e senza persone salteranno i servizi, la sanità, il commercio. Far ripartire Il turismo è ciò che darà un futuro a noi e ai nostri figli. Dobbiamo riportare persone, cioè clienti, cioè servizi. in una parola: opportunità. Per questo dobbiamo smettere di guardare al passato".

Francesco Pierucci