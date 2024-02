Il bancomat delle Poste “assediato“ da una gru

Dopo mesi di forzata chiusura sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del tetto del Teatro Comunale e dureranno diversi mesi. Ma è non certo salvaguardata l’altrettanta sicurezza per le persone che ogni giorno dovranno recarsi a prelevare i propri risparmi al Bancomat del Poste. E’stata infatti posizionata una piattaforma in cemento per istallare una gru al servizio dei lavori, proprio di fronte al Bancomat con ulteriore restringimento della via. Un luogo già più volte oggetto di proteste per stalli di parcheggio a spina con varie situazioni di pericolo segnalate più volte negli ultimi mesi. L’Ufficio Postale è l’unico del centro cittadino ed è molto frequentato ogni giorno con gente che entra ed esce sempre a rischio con le auto che passano vicinissime e poi se si staziona davanti al Bancomat un ulteriore rischio di essere sfiorati e coinvolti aumenta ancora di più. Una piattaforma che già ha avviato tanti commenti negativi tra la cittadinanza e in coro l’alternativa era quella di averla, senza alcun disagio per i lavori, potuta posizionare almeno una decina di metri più avanti evitando così i disagi e pericoli per gli utenti e clienti delle Poste.

Anche la direttrice dell’Ufficio Postale ha segnalato la nuova anomalia per i pericoli che potrebbero verificarsi. Quindi un inizio lavori che non è molto rispettoso di cittadini che dovranno usufruire dei servizi dell’Ufficio Postale e sempre con il rischio di convivere con il traffico delle auto che non sempre potrebbero avere le dovute attenzioni.

Mario Carnali