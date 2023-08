Il bandito delle collanine semina paura "Ha colpito in un attimo ed è fuggito"

"Siamo spaventate. Se prima uscivo a piedi anche di notte, ora non lo faccio più". C.S., 77 anni di Montecchio di Vallefoglia, chiacchierava come ogni sera davanti casa di un’amica in corso XXI Gennaio assieme a una terza donna quando un malvivente si è introdotto nel cortiletto strappando le collane a una di loro. "E’ entrato con fare amichevole, sembrava ci conoscesse. Stavamo ancora cercando di capire chi fosse quando si è avvicinato a me, mettendomi le mani al collo. Dopo aver tastato per un attimo la collanina ha lasciato la presa, come se avesse capito che in realtà il mio gioiello valesse poco". Infatti non ha perso tempo con l’oggetto della signora, seduta al centro in mezzo alle altre due donne, perché qualcos’altro aveva già attirato la sua attenzione. "La mia amica seduta vicino a me aveva due belle collane spesse, appena le ha viste si è subito avventato su di lei. Le ha messo le mani sulle spalle scuotendola un po’, come per fare la festa a una persona che non si vede da tempo. In un attimo, poi, le ha strappato di dosso entrambe le catene d’oro, di grande valore affettivo per lei. Per fortuna, la targhetta appesa a una delle collane era scivolata e ha potuto recuperarla. Ma ora abbiamo molta paura".

L’amica di C.S. ha poi denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Montecchio. La donna ha raccontato come quella sera avesse notato un ragazzo, minorenne, fare avanti e indietro diverse volte per la via. Forse un palo, dato che poco dopo un uomo di mezza età si è introdotto nel cortile. "Non lo abbiamo visto in faccia a causa del grosso cappello nero da pescatore che indossava. Non ha nemmeno detto una parola: è entrato, ha fatto quello che doveva fare e se ne è andato furtivamente a passo veloce, senza correre". La donna derubata ha riportato delle escoriazioni sul collo dovute allo strappo delle due catene. Per fortuna niente di grave e se l’è cavata una prognosi di pochi giorni. Nel frattempo continuano le ricerche, anche se ora le tre signore non se la sentono più di stare nello spiazzo davanti casa. Anche un luogo che sembrava sicuro e protetto è diventato teatro per professionisti del furto.

La sicurezza e la tranquillità sono ormai messe a repentaglio da atti vandalici ben studiati e, purtroppo, sistematici. Solo la settimana scorsa, sempre a Montecchio, è stato registrato un altro episodio di tentato furto di collana, sventato prontamente dall’anziana prescelta che, grazie al suo bastone, è riuscita a scacciare la ragazza.

Lucia Arduini