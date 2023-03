Il bar Lola cerca nuovi gestori: "Speriamo continui la tradizione"

"Cedesi attività": è il cartello apparso davanti allo storico bar Lola, a Villa Ceccolini, che ora cerca nuovi gestori: "La sede è stata utilizzata prima come luogo per vendere la merce degli ortolani, poi si è trasformata in questo luogo di ritrovo per tutti – spiega Monica Manenti, presidente della Cooperativa Ricreativa Culturale Torcivia, di cui il bar è parte integrante –. Inizialmente l’attività del bar era gestita da alcuni soci, mentre negli ultimi anni la gestione è passata a dei privati e noi della Cooperativa, assieme alla Bocciofila Rinascita, abbiamo continuato a gestire tutte le attività ricreativo-culturali e sportive. Tantissime sono le iniziative partite tra questi tavoli, che hanno coinvolto generazioni di cittadini e ci piacerebbe che questa tradizione non si fermasse". All’interno del Bar Lola, infatti, si ritrovano frequentatori di tutte le età: dai signori che giocano a briscola, ai giovani che guardano la partita: "Ci piacerebbe – continua Manenti – che a prendere possesso di questa splendida attività siano dei giovani, o comunque persone interessate, che con voglia di fare e allegria diano continuità a questa storia". La data di subentro del nuovo gestore è prevista per il 1 aprile. Per info. Monica al 3391393777