"Il barbiere di Siviglia" arriva al teatro Santi di Vallefoglia

"Questa è una città che ha vita e cultura, perciò siamo fieri di portare questo spettacolo a Vallefoglia". Le parole del direttore dell’orchestra Raffaello, Stefano Bartolucci, raccontano l’orgoglio di calcare il nuovo teatro Giovanni Santi di Bottega con la celebre opera rossiniana "Il barbiere di Siviglia". Domani, domenica 7 aprile alle ore 18, si potrà assistere a uno spettacolo unico grazie anche le interpretazioni de "I cantori della città futura", diretti dal maestro Gilberto Del Chierico. Sono 336 i posti disponibili, e i biglietti potranno essere acquistati online e nei punti vendita fisici del gestore Vivaticket ma anche al botteghino del teatro, aperto dalle 17 alle 18. Per assistere all’opera in platea il costo sarà di 20 euro, in gradinata 15 euro. I ragazzi sotto i 14 anni e gli over 65 potranno accedere con un prezzo ridotto a 10 euro. Il famosissimo melodramma buffo in due atti, andato in scena per la prima volta nel 1816, verrà eseguito dall’orchestra Raffaello composta da 23 elementi e dai cantori della città futura con regia di Giuliano Ferri. Il Conte d’Almaviva sarà interpretato da Carlo Giacchetta, Rosina da Daniela Bertozzi, Figaro da Carlo Morini, Bartolo/Fiorello da Gianandrea Navacchia, Basilio da Ken Watanabe, Berta da Giada Bastoni e l’ufficiale da Guglielmo Ugolini. "Il teatro è un vero fiore all’occhiello di questa città. L’obiettivo è quello di far vivere a cultura e la musica – ha commentato il direttore Bartolucci –. Il barbiere di Siviglia è un’opera a chilometro zero, è nata qui da Rossini e poi amata in tutto il mondo. Noi l’abbiamo portata fino in Cina, in 27 città, nell’estate del 2023. È stata un’esperienza magnifica portare fin lì l’opera lirica italiana, che fa parte del nostro patrimonio culturale. Inventata in Italia nei primi anni del Seicento ha trovato in Rossini il suo re e nel ‘Il barbiere di Siviglia’ il suo trionfo".

Lucia Arduini