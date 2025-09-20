Il baseball festeggia la promozione. Match contro le vecchie glorie

Bologna centro dello sport

CronacaIl baseball festeggia la promozione. Match contro le vecchie glorie
20 set 2025
LORENZO MAZZANTI
Cronaca
Al diamante Norberto Crinelli si celebra il prestigioso traguardo con i tifosi e i fan del team pesarese.

Il Baseball Pesaro festeggia in un diamante gremito come ai vecchi tempi

Una promozione, quella in serie A2, che i ragazzi della Papalini non vogliono smettere di festeggiare. A partire dal pomeriggio di oggi, allo stadio del Baseball Norberto Crinelli delle 5 Torri ci sarà per loro l’occasione di continuarla a celebrare insieme ai propri tifosi. A quasi tre settimane dall’ultima volta, a partire dalle 16:30, i ragazzi pesaresi torneranno a prendere la mazza, sullo stesso campo, quello di casa, che in quella magnifica serata del 30 agosto gli aveva regalato emozioni uniche. Se in quel caso fú la Longbridge Bologna a pagarne lo scotto, sconfitta nel ritorno della finale playoff con i parziali di 9-3 e 4-3, in questo caso saranno sedici "vecchie glorie" della Papalini a dargli battaglia. Una sfida amichevole, quella tutta in famiglia, che coinvolgerà vecchi protagonisti del baseball pesarese del calibro di Ridolfi, Crinelli, Gambini e Iacomucci e che farà da trampolino di lancio ad una serata all’insegna del divertimento. Contattando il numero 3343118616 sarà possibile prenotarsi per un’apericena che prevede una quota per gli adulti di 15€ e per bambini e atleti di 10. Il garante per il divertimento della serata sará il dj set, che a partire dall’apericena, animerà la festa per la promozione nella Serie A Silver 2026. Una categoria, quest’ultima, inseguita dalla Papalini da ben sei anni.

Lorenzo Mazzanti

