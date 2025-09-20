Il baseball festeggia la promozione. Match contro le vecchie glorie

Una promozione, quella in serie A2, che i ragazzi della Papalini non vogliono smettere di festeggiare. A partire dal pomeriggio di oggi, allo stadio del Baseball Norberto Crinelli delle 5 Torri ci sarà per loro l’occasione di continuarla a celebrare insieme ai propri tifosi. A quasi tre settimane dall’ultima volta, a partire dalle 16:30, i ragazzi pesaresi torneranno a prendere la mazza, sullo stesso campo, quello di casa, che in quella magnifica serata del 30 agosto gli aveva regalato emozioni uniche. Se in quel caso fú la Longbridge Bologna a pagarne lo scotto, sconfitta nel ritorno della finale playoff con i parziali di 9-3 e 4-3, in questo caso saranno sedici "vecchie glorie" della Papalini a dargli battaglia. Una sfida amichevole, quella tutta in famiglia, che coinvolgerà vecchi protagonisti del baseball pesarese del calibro di Ridolfi, Crinelli, Gambini e Iacomucci e che farà da trampolino di lancio ad una serata all’insegna del divertimento. Contattando il numero 3343118616 sarà possibile prenotarsi per un’apericena che prevede una quota per gli adulti di 15€ e per bambini e atleti di 10. Il garante per il divertimento della serata sará il dj set, che a partire dall’apericena, animerà la festa per la promozione nella Serie A Silver 2026. Una categoria, quest’ultima, inseguita dalla Papalini da ben sei anni.

Lorenzo Mazzanti