Il baseball pesarese è in festa. Il diamante di via Marsiglia risplende di nuova luce

Risplende di nuova luce il diamante delle Cinque Torri e il mondo del baseball pesarese è in festa. Ieri ad inaugurare il nuovo stadio, dedicato a Norberto Crinelli, c’erano il sindaco Biancani e gli assessori Pozzi e Della Dora: "Un impianto moderno, sostenibile ed accogliente, realizzato grazie a un milione di euro di fondi Pnrr. Un intervento che ci auspichiamo possa avvicinare sempre più giovani a questo sport". Nuovo campo, luci, recinzioni e tribune. E a metà maggio inizierà anche la riqualificazione del playground Nike di via Palestro.

Il primo lancio verso il "piatto" di casa base è stato affidato alla mano del sindaco Andrea Biancani, che ieri, con questo gesto simbolico, ha inaugurato il nuovo impianto del Baseball club Pesaro alla Celletta: "Spazio completamente riqualificato grazie al finanziamento Pnrr che ha permesso di trasformare lo stadio Crinelli in una struttura più moderna e accogliente per i giocatori e le loro famiglie. Un intervento che ci auspichiamo possa avvicinare sempre più giovani a questo sport", commenta il sindaco.

A illustrare i lavori è stato poi l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi: "Un milione di euro, fondi Pnrr sport, che hanno permesso di riqualificare il diamante, sostituire i corpi illuminanti delle torri faro, oggi a led, che consentono quindi una migliore illuminazione con un risparmio energetico importante".

Rifatta la recinzione, "l’idea è quella di avere un impianto sportivo moderno, ma allo stesso tempo uno spazio che può essere centrale per gli eventi della città". Poi il tunnel di lancio, le panchine, le tribune, interventi anche negli spogliatoi.

"Consegnamo il campo, ma gli interventi nell’area sportiva di via Palestro non finiscono qui, perché il Pnrr ci consente di sistemare anche il campetto Nike. I lavori al playground inizieranno a metà maggio". Al fianco di Biancani e Pozzi l’assessora allo Sport Mila Della Dora: "Un vero gioco di squadra che ha permesso di intercettare complessivamente oltre 6 milioni di euro di fondi Pnrr dedicati allo sport. Di questi un milione per lo stadio Crinelli, casa del Pesaro Baseball Papalini, una società che vanta una tradizione di oltre 60 anni. Festeggiamo insieme un bel traguardo, con l’auspicio di vivere altri momenti di gioia come questo".

"Lo sport è vita, un’occasione di crescita per tanti giovani e in questo percorso le associazioni sportive svolgono un ruolo fondamentale – ha ricordato il sindaco –. Ma lo sport va avanti anche grazie al volontariato, quindi il ringraziamento va a tutte quelle persone che con amore e passione si adoperano quotidianamente".

"Una passione e un impegno di famiglia – ha detto il presidente Cristiano Crinelli, il figlio del compianto Norberto –. Noi vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per il Quartiere e per la città. Grazie agli atleti, alle famiglie che ci sostengono e al Comune di Pesaro che continua a supportarci". Al taglio del nastro erano presenti anche il presidente del Quartiere 2 Cinque Torri-Santa Veneranda Ugo Schiaratura, il consigliere di Quartiere Michele Tombari e la consigliera comunale Romina Dominici.