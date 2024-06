Il basket dei veterani sbarca in città. Gli hotel a canestro con gli over 40

L’esercito dei veterani è sbarcato in città. Sono venuti per giocare a basket, divertirsi e fare nuove amicizie con altri cestisti di tutto il mondo. La Fimba è un movimento enorme, che va dai 35 ai 75 anni, in vertiginosa crescita: il merito di Peppe Ponzoni è quello di aver riportato in città - dopo la prima volta nel 2008 - il campionato Europeo di MaxiBasket, giunto alla 12ª edizione. Stiamo parlando di 200 squadre (di cui il 45% femminili) ed un giro che coinvolge 2.500 persone per un totale di 600 partite. Oggi quest’esercito di innamorati del pallone a spicchi - molti di loro da giovani hanno giocato nelle Nazionali dei rispettivi paesi - sfilerà in una favolosa parata, preceduta dalla banda, che partirà dall’Auditorium Scavolini per arrivare alla Palla di Pomodoro (passando per il cinema Astra) dove ci sarà la presentazione ufficiale dell’evento.

"Ci lavoravamo da due anni con Matteo Ricci e Mila Della Dora - racconta Peppe Ponzoni, anima del comitato locale -. C’erano altre città in lizza ma noi dopo l’edizione del 2008 abbiamo mantenuto per sei anni il premio come miglior manifestazione e questo ha pesato sulla scelta di tornare a Pesaro. Giocheremo in oltre 20 palestre in contemporanea, spingendoci fino a Marotta a sud e Cattolica a nord perché nella prima fase, dove gli impegni sono fitti, gli impianti del nostro territorio non erano sufficienti". Niente vecchio palas, che non è ancora attrezzato per giocarci dentro un match di pallacanestro, i campi centrali saranno la palestra Nord della Vitrifrigo Arena e il PalaMegaBox di Campanara. - sottolinea Gianfranco Giani, presidente di MaxiPesaro2024 - mai stato così alto il numero delle squadre partecipanti. La Russia è ancora il n.1 nel ranking per numero di medaglie conquistate, ma non è stata accettata per motivi che potete facilmente immaginare: la Fimba si è adeguata alle decisioni prese da tutte le altre organizzazioni sportive".

Emozionato Andrea Biancani: "E’ una delle prime uscite pubbliche a cui presenzio come nuovo sindaco di Pesaro - sorride - e sono molto contento che la nostra città abbia saputo riconfermarsi come una delle capitali indiscusse del basket, proprio nell’anno di Capitale della cultura, le due cose in questa città coincidono. Negli anni Pesaro ha investito moltissimo sull’impiantistica sportiva e ora veniamo ripagati". Felice anche Mila Della Dora, che oggi sarà riconfermata da Biancani come assessore allo Sport per la terza tornata: "Grazie a Ponzoni che ha lavorato sodo per riuscire a riportare a Pesaro questa manifestazione che riveste un grande valore economico, grazie al ritorno in termini di visibilità che avremo per dieci giorni. E complimenti ai tanti volontari che hanno aderito per puro spirito sportivo".

I numeri più importanti li ha snocciolati il presidente Mondiale della Fimba, l’argentino Augustin Lamas: "Quest’evento ha una valenza sportiva, turistica e sociale. Sappiamo, dalle edizioni precedenti, che ogni persona spende circa 100-150 euro al giorno per hotel, trasferimenti, cibo, svaghi. Moltiplicate tutto questo per 2.500 persone che lo fanno per dieci giorni e in totale su Pesaro la ricaduta economica sarà di 2,5-3,5 milioni di euro. Oltre che l’impatto mediatico è eccezionale: i partecipanti caricheranno foto e storie sui propri canali social che verranno visualizzate da migliaia di persone in tutto il mondo. Una grandiosa pubblicità gratuita".

E sull’aspetto cestistico dice: "Vederli giocare è un privilegio: la velocità non è più la stessa, ma passione e talento sì. Ho visto coi miei occhi un 70enne infilare 7 triple in una sola partita. Sarei fiero se i bambini vedessero di cosa sono ancora capaci giocatori che potrebbero essere i loro nonni".

In Piazza Agide Fava, inoltre, sorgerà il Fimba Village, dove ogni sera saranno presenti stand gastronomici ed intrattenimento. Due le date da segnare: il 25 giugno a Campo di Marte il Sociality Fimba, in collaborazione con l’Associazione dei Commercianti di Baia Flaminia. Mentre il 26 giugno, a mezzogiorno in Comune, sarà consegnato un riconoscimento speciale a due glorie del basket pesarese: Sandro Riminucci e Franco Bertini, premiati da Charlie Caglieris, play della Nazionale campione d’Europa a Nantes ’83, oggi presidente della Liba, associazione di ex giocatori impegnati in progetti sociali. La sera alle 21 in Piazzale Agide Fava la festa proseguirà con altri ex campioni azzurri.

Elisabetta Ferri