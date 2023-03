Il basket lancia l’allarme Sono troppi 7 milioni per i due nuovi impianti senza posti in tribuna

di Luigi Luminati

Le due nuove palestre della dichiarata "basket city" ancora sono solo sulla carta, ma qualcuno già comincia davvero a preoccuparsi. Da una parte c’è la delusione perché la struttura prevista nella cittadella del basket, con 4 milioni di investimento Pnrr indicato dalla Federbasket, in realtà servirà sostanzialmente per gli allenamenti della prima squadra della Vuelle. Sganciando in qualche maniera la società guida del settore dalla Vitrifrigo Arena e i suoi costi definiti piuttosto pesanti (80 mila euro all’anno) e le difficoltà di convivenza con spettacoli e convegni. La società cestistica rinuncerà alla palestra nord, dove ora si allena tutti i giorni eccettuato il sabato, e nell’attesa sta già pensando ad una soluzione per ridurre i costi orari, visto che la Vuelle paga l’affitto per gli allenamenti nella palestra nord. Ogni tanto, come centro federale, la struttura di via Togliatti potrà e dovrà essere utilizzata anche dalla nazionale, ma di sicuro non si disputeranno partite. E lo sapete perché? Perché il progetto appena varato ha solo 40 posti per il pubblico. E’ sostanzialmente una palestra dedicata agli allenamenti e niente più. Nella palazzina servizi invece ci saranno vari uffici, compresa la sede della Victoria Libertas. Di sicuro non è il caso di lamentarsi, visto che sono fondi statali che arrivano a Pesaro grazie all’impegno del presidente nazionale della Fip Gianni Petrucci. Come dire: a caval donato non si guarda in bocca.

Ma di certo non si tratta di una palestra aggiuntiva per giocare a basket a livello professionistico, ma nemmeno a livello giovanile. Tradotto: non sarà il centro federale, sostanzialmente per mancanza di cubatura, a limitare i guai della pallacanestro nella nostra città. Spesi quei 4 milioni di euro venuti da Roma, nei tempi del Pnrr bisognerà trovare altre risorse per la piscina Facchini.

In anticipo sono invece i lavori per l’altra nuova palestra scolastica progettata a fianco della scuola Brancati: stiamo parlando di un edificio sportivo da 3,2 milioni di euro che non ha spazi progettati al di sopra dei 160 posti per il pubblico. Forse potrebbero anche essere di meno: ne avrà o 99 o al massimo 160. L’ideale per gli orari scolastici di ginnastica, ma un problema per un impianto di basket e di altri sport. I lavori, affidati alla Conscoop con la Zini srl di Bologna, dovrebbero essere vicini alla partenza. Il progetto è firmato dallo studio IN.TE.SO. di Rimini e sarà disegnato splendidamente ma rimarrà una delusione per gli addetti ai lavori del basket, in particolare per le società di serie C. Bramante, Piasurum e Loreto. Non ci sarà in realtà nessuna rivoluzione cestistica con quei 7 milioni di euro. E Casa Vuelle per ora rimarrà al palo, visto che non ci sono fondi comunali per completare il primo piano della piscina Facchini come sede di Fisioclinic; museo del basket, palestra per il fitness e annessi e connessi.