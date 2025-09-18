Il Belcanto del Sol Levante. Voci giapponesi in scena

"Belcanto al Sol Levante" è la masterclass in canto lirico organizzata dall’associazione WunderKammer Orchestra e frequentata da giovani artisti giapponesi. Il concerto finale si terrà domani alle 16 al Giardino di Santa Maria (Villa Vismara Currò). Docente e accompagnatore al pianoforte il Maestro Luca Goria, specialista della prassi esecutiva di un repertorio vocale in cui si coniugano parola cantata e drammaturgia.

Sei, i giovani talenti che si esibiranno: Chiharu Abe mezzosoprano, He Yue soprano, Kazuki Miyoshi tenore, Naoaki Kishida tenore, Naoka Doi soprano, Sho Yoshimoto soprano. Durante la masterclass i giovani artisti giapponesi sotto la guida del Maestro Goria sviluppano tecnica e stile secondo le regole del "belcanto italiano". Pianista, docente e musicologo di fama internazionale, Gorla è tra i principali esperti di belcanto; allievo di due giganti del settore, Rodolfo Celletti e Alberto Zedda, ha collaborato con cantanti leggendari come Rockwell Blake, Mirella Freni, Magda Olivero, Renata Tebaldi ed ha insegnato in prestigiose accademie e festival.

In occasione del concerto finale, saranno assegnate borse di studio offerte dal Rotary Club Pesaro Rossini. Si tratta di un importante appuntamento per la Wunderkammer Orchestra che dal 2017, anno della fondazione, sostiene i giovani artisti non solo con proprie attività concertistiche, ma anche investendo nella formazione con borse di studio. Ne hanno beneficiato in questi anni strumentisti, cantanti e danzatori: nel 2023 sono stati erogati 4.400 euro e, nel 2024, 3.700. Biglietti: prenotazione obbligatoria su info@wunderkammerorchestra.com. Info: www.wunderkammerorchestra.com; cell. 366 6094910.

