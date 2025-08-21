Il Belcanto ritrovato. Alla riscoperta di Amazilia

Grande attesa per il clou della IV edizione del Festival Il Belcanto ritrovato che si propone di riportare alla luce opere ingiustamente cadute nell’oblio dopo il successo conosciuto nell’epoca d’oro del melodramma italiano. Quest’anno tocca all’opera Amazilia del siciliano Giovanni Pacini, compagno di studi di Rossini alla scuola di Padre Mattei. Nell’edizione critica curata da Gianmarco Rossi, l’opera, in prima esecuzione assoluta in epoca moderna, andrà in scena sabato al Teatro della Fortuna di Fano (ore 20.30) a 200 anni esatti dal debutto al Teatro San Carlo di Napoli. "Pacini aveva 29 anni e aveva già scritto 27 opere – spiega Rudolf Colm, sovrintendente del Festival insieme a Saul Salucci, presidente dell’Orchestra Sinfonica Rossini, che coordina la manifestazione –. La vicenda è ambientata nelle Americhe all’epoca della conquista spagnola. Dedicata alla regina Margherita, l’opera ebbe un grandissimo successo a Napoli con un cast di assoluta eccellenza, in cui figurava il celebre tenore Giovanni David".

"Anche Amazilia – ha sottolineato Paolo Rosetti, direttore artistico – vedrà l’incisione discografica a cura di Bongiovanni, affinché queste opere non tornino nel cassetto e contribuiscano ad ampliare il repertorio". Gli artisti – il violinista Antonio Lubiani, il tenore Manuel Amati, la direttrice del Coro del Teatro della Fortuna, Mirca Rosciani, il direttore Enrico Lombardi – hanno manifestato entusiasmo per il lavoro affrontato, riconoscendo nell’opera i segni di un’autentica bellezza con parti vocali affascinanti, un colore orchestrale interessante e un ruolo di responsabilità affidato al coro. A Pesaro appuntamento domenica allo Sperimentale (ore 21) con brani da opere di autori siciliani come Pacini che debuttarono al Teatro alla Scala nell’Ottocento: Pietro Antonio Coppola, Mario Aspa e Placido Mandanici. OsR diretta dal Maestro Daniele Agiman. "Il titolo del concerto – afferma - è Il Belpaese unito dal Belcanto. Occorre riportare la centralità della bellezza del melodramma italiano nella coscienza di un popolo".

Intanto, domani alle 19, Camilla Console, soprano, e Timoteo Bene junior, tenore, si esibiranno dal balcone di Casa Vaccaj Cecchi Picciola (Pesaro), accompagnati da So Hyun Lee al pianoforte, in un omaggio a quattro compositori pesaresi, di nascita o di adozione: oltre a Rossini, Vincenzo Federici, a Gioacchino Albertini e Nicola Vaccaj. Titolo: “Quartetto di Pesaro”.

Maria Rita Tonti