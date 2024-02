“Il Belcanto ritrovato“ vaga per le città

di Ilenia Baldantoni

Sarà l’immenso patrimonio musicale della prima metà dell’800 a parlare tra le note della Terza edizione del Festival Nazionale “Il Belcanto ritrovato“. Un’idea definita come una “caccia al tesoro“ che vuole andare alla ricerca di tutti quei compositori ingiustamente dimenticati dalla storia che dal 15 giugno al 21 settembre 2024 saranno riportati alla luce nei teatri e nei luoghi storici delle Marche.

"Come ogni anno con questa iniziativa vorremmo riscoprire la cosiddetta “musica nuova dell’800“ – afferma Saul Salucci, sovrintendente –. Finora abbiamo fatto ascoltare musica di oltre 40 compositori di grande successo". Un programma intenso che oltre all’Opera e ai concerti vedrà protagoniste due rappresentazioni particolari sui “Balconi del Belcanto“. Una prima tappa sarà venerdì 16 agosto alle 18 dove dal Balcone di Casa Rossini si esibiranno alcuni cantanti solisti del Festival tra arie e duetti per un omaggio a Lauro Rossi, primo main composer del Festival 2024. Invece, mercoledì 21 agosto alle 18 sarà il Balcone di Casa Vaccaj il protagonista che ospiterà un concerto dal Balcone in omaggio a Nicola Vaccaj. "La quantità di tesori dimenticati è infinita per cui è molto difficile scegliere cosa mettere in scena ogni anno – afferma Paolo Rosetti, direttore artistico –. Il programma del 2024 si estenderà a tutta la Regione Marche interagendo con l’Associazione Dimore Storiche Italiane e sviluppando un ciclo di concerti nelle splendide dimore del territorio. Infatti, il 15 e 16 giugno si farà tappa a Cagli poi gli eventi si sposteranno a Fano il 13 e 14 luglio per concludersi a Pesaro il 2 agosto".

Due saranno le Conferenze previste di cui la prima il 21 agosto alle 11 al Museo Nazionale Rossini che tratterà la grande figura di Lauro Rossi a cura di Paola Ciarlantini, l’altra, invece sarà il 25 agosto, stessa ora, stessa sede, ma questa volta l’argomento sarà l’altro grande main composer, Nicola Vaccaj a cura di Claudio Toscani. Al centro di tutta la nuova programmazione sarà l’Opera “La Casa disabitata“, un melodramma giocoso in due atti che sabato 24 agosto andrà in scena alle 21 al Teatro della Fortuna di Fano.

Saranno sei i concerti che partiranno il 25 agosto alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro con una proposta dal titolo “Nicola Vaccaj: profilo d’autore“ che porterà sul palco un concerto lirico- sinfonico dell’Orchestra “G. Rossini“. Un mix tra canto e pianoforte ci sarà ad attenderci il 26 agosto, alle 21 nella piazza del duca Federico ad Urbino con “il Buffo all’Opera“ che venerdì 30 agosto alle 21 si sposterà nella Villa Imperiale di Pesaro. Canto e pianoforte anche a Tolentino, infatti, sabato 31 agosto si spostano i riflettori nel Teatro Vaccaj dove si potrà assistere al concerto “Nicola Vaccaj: profilo d’autore“. Ultimi due appuntamenti saranno domenica 1 settembre alle 21 al Teatro Rossini con “I marchigiani alla scala“ un concerto di canto e pianoforte che si sposterà poi sabato 21 settembre, sempre alle 21 al Teatro Gentile di Fabriano.

Per info www.ilbelcantoritrovato.it Per visionare estratti di video del Festival andare sul canale YouTube @ilbelcantoritrovato.