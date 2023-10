Il bello delle “Storie vere al 97 per cento“

Domani alla vigilia dell’inizio del concorso, il calendario del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, propone un doppio appuntamento al Teatro Rossini. Alle 11 Alessandro Barbaglia interpreterà il suo “Storie vere al 97%“, nell’ambito del Gad Festival Ragazzi, mentre alle 21 si terrà il concerto della Aldemaro Moltedo Jazz Band.

Il concorso vero e proprio si aprirà giovedì 19 ottobre alle 21 con “La Calandria“ della Compagnia Al Castello di Foligno. In “Storie vere al 97%“, Alessandro Barbaglia, vincitore del Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2021, racconta fatti veramente accaduti, ma non del tutto. Ma come si fa a capire dove si annida l’invenzione quando si racconta di due eserciti che la notte di Natale smettono di spararsi per giocare a pallone durante la Prima Guerra Mondiale? Oppure: quanto c’è di vero nella storia dell’uomo che ha rubato il cervello di Albert Einstein? E davvero la Gioconda è stata inchiodata sotto il tavolo di una cucina di un bilocale a Parigi e per il suo furto è stato accusato Pablo Picasso?

"Si tratta di storie vere ma inverosimili", spiega l’autore ed interprete. "Il 3% è meraviglia, immaginazione, stupore e piccole e grandi bugie. Alla fine, svelo il trucco. Non racconto fake news, voglio solo tenere alta l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine, sfidandolo ad individuare la parte inventata, che spesso è solo un dettaglio", chiude Barbaglia. Le musiche dal vivo sono di Andrea Fabiano. Quanto al concerto serale, la jazz band guidata dal pianista pesarese Aldemaro Moltedo rappresenta uno degli ensemble più affiatati e rinomati del panorama musicale italiano. Con oltre vent’anni di attività alle spalle, essa propo¬ne un vasto ed articolato repertorio che comprende arrangiamenti originali della musica jazz e dei generi affini. Fra gli autori: Ellington, Porter, Gershwin, Paoli, Jobim, De Andrè, Tenco e lo stesso Moltedo. Il concerto è ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento posti. Il festival di teatro amatoriale che è diventato nel corso degli anni un importante punto di riferimento in Italia è diretto da Cristian Della Chiara.

La biglietteria del Teatro Rossini è aperta sino al 28 ottobre con orario 10-13 e 17-19.30. Il 16 ottobre è aperta dalle 10 fino ad inizio spettacolo (ore 11) e resterà chiusa il 17 e il 23 ottobre. Abbonamenti (10 spettacoli): 80 euro (60 per soci e under 29; 40 euro per Istituti scolastici soci; 30 euro per abbonati Amat). Biglietti: 12 euro (10 euro per soci e under 29; 7 euro per Istituti scolastici soci). I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it. Info: tel. 0721.387621 oppure www.festivalgadpesaro.it

b. t.