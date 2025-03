Il bello d’essere Asia: "Un problema è tale perché c’è soluzione"

Con la sua rubrica, la pesarese Asia D’Arcangelo, 29 anni e una laurea in lettere, è una firma consolidata delle nostre colonne. Candidata al titolo di cittadino dell’anno, convive da sempre con la Fibrosi Cistica, malattia genetica che l’ha costretta a diverse operazioni chirurgiche: due trapianti di entrambi i polmoni e un trapianto di rene. Si racconta ai giovani nelle scuole a fini di sensibilizzare i ragazzi sulla donazione degli organi e sulla bellezza della vita.

Davanti ad una difficoltà come reagisce? “’Un problema è tale, perché ha una soluzione’: per me è diventato un mantra”.

Lei ha visto più volte il confine tra la vita e la morte, può dirci se c’è d’aver paura? “Penso sia tutto soggettivo. Questo confine lo si raggiunge in maniera incosciente, non ci si rende conto di essere in fin di vita. È una situazione pluridimensionale, un luogo senza spazio né tempo. La nostra mente è in continuo movimento: genera ricordi, sensazioni, e perplessità. La via di mezzo è come un sogno che non si riesce a raccontare”.

Sa riconoscere la bontà nel prossimo? Chi ha sofferto come lei, conquista il “super poter” di leggere l’anima altrui? “Questo in realtà è uno dei miei problemi più grandi: ripongo troppa fiducia nel prossimo e spesso ne rimango delusa. Più che ‘leggere’ l’anima altrui direi ‘comprenderla’, riuscire ad immedesimarsi nel trascorso dell’altro. Chi ha sofferto possiede, purtroppo o per fortuna, una consapevolezza maggiore della precarietà della vita”.

È vero che legge un libro ogni settimana? Se li ricorda tutti? “A dir la verità vado a periodi, quando ho la mente libera riesco a leggerne anche un paio. Non ricordo sempre tutto quello che leggo, ma ci sono libri che mi rimangono nel cuore”.

Leggere un libro fortifica o può indebolire? “Le parole hanno un peso, di conseguenza un libro può essere tanto devastante quanto terapeutico, dipende da cosa si legge. La lettura mi ha salvata, quando nessuno credeva che sarei sopravvissuta all’impossibile”.

È una persona adulta, sposata e proiettata nel mondo dei grandi che parla ai giovani. Come se la cava? “L’essere giovani o ‘non più giovani’ ha il suo confine nel passaggio dalla spensieratezza alla responsabilità. Io sono nata con le mie responsabilità e ho imparato a gestirle fin da subito. Ho conosciuto il mondo dei grandi troppo presto, per colpa della mia salute, e pagherei per tornare indietro e avere il mio momento di spensieratezza; ma tutto accade per un motivo”.