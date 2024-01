Il bello di Virginia in scena al Rossini. C’è ’Samusà’

E’ uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Quello con l’eclettica, istrionica e straordinaria Virginia Raffaele (in programma da stasera a domenica), al Teatro Rossini con Samusà per la regia di Federico Tiezzi si annuncia come un inizio davvero scoppiettante per Pesaro capitale italiana della cultura che proprio stasera vede in contemporanea alla Vitrifrigo Arena il concerto di apertura del nuovo tour di Claudio Baglioni; con buona pace dei gossip che vedrebbero tra i due un’intesa non solo artistica; peraltro più volte smentita dagli stessi protagonisti.

E comunque lo spettacolo della Raffaele, esattamente come quello del cantautore, prende il via proprio da Pesaro dopo una breve residenza. Da lunedì ad oggi infatti sia Baglioni che la Raffaele sono in città per preparare la loro nuova avventura. Due riprese per "Samusà" nei teatri e per "aTuttocuore" nei palasport. Fresca del successo del nuovo Colpo di luna su Rai Uno, e dopo il trionfo dello spettacolo teatrale Performance del 2015 e anni particolarmente intensi che l’hanno vista protagonista in tv, Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro, e lo fa con uno spettacolo completamente nuovo. "Il racconto di Samusà – si legge nelle note di sala - si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle. Ad arricchire l’impianto scenico originale, alcuni degli schizzi dipinti dalla stessa Virginia".

Samusà viene dal gergo dei giostrai, significa ‘fai silenzio’. E’ una sorta di racconto animato dove cerco di raccontare al pubblico il luogo bizzarro dove sono cresciuta, ho avuto un’infanzia tra le giostre. Cerco di dar vita alle strane personalità che si sono susseguite nel corso degli anni che venivano a giocare al mio stand, al tiro a segno. Fondamentalmente cerco di essere un luna park umano e di divertire il pubblico come se entrasse in un luna park. D’altra parte la Raffaele non ha mai fatto mistero sulla sua infanzia e adolescenza, anzi rivendicandola con orgoglio. "Sono nata e cresciuta dentro un luna park – racconta l’attrice - facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti". Tante voci in una unica artista, in grado di creare numerosi dialoghi in un fantastico monologo. Se si ascolta chiudendo gli occhi, si ha la percezione di avere sul palcoscenico nello stesso istante Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, Giorgia Meloni, Ornella Vanoni, Carla Fracci, Roberta Bruzzone, Federica Pellegrini e tante altre. Samusà è scritto dalla stessa Virginia Raffaele in collaborazione con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato con Federico Tiezzi. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi, luci di Gianni Pollini. Con Virginia Raffaele sul palcoscenico ci sono gli attori di circo Fabio Nicolini, Bastian Von Marttens, Luca Lugari e Davide Visintini della Compagnia Quattrox4. La produzione è di itc2000, la distribuzione di Terry Chegia.

Claudio Salvi