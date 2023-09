Il Benelli Week si prepara per il gran finale. Oggi intanto c’è il tour sul Monte Catria La Benelli Week 2023 raggiunge il gran finale a Pesaro. Il Moto Club Tonino Benelli organizza due tour per scoprire le bellezze del territorio marchigiano. Oggi partenza alle 9 dal Museo Benelli per il tour del Monte Catria, Monastero di FonteAvellana e Gola del Furlo.