Il big match finisce pari. Il risultato accontenta tutti

osteria nuova

1

lunano

1

OSTERIA NUOVA: Campanelli, Pontellini (38’ st Adams), Leva, Baldini F., Bonci, Baldini M., Capi, Paoli (32’ st Nesi L.), Di Nino (7’ st Pasini), Cambrini (26’ st Nesi A.), Baffioni. All. La Volpicella.

LUNANO: Gallinetta, Bosoi, Micheli (20’ st Capparuccia), Baldelli, Liera, Bracci (32’ st Schiaratura), Pagliardini, Nobili, Zazzeroni (37’ st Galletti), Mancini, Gianotti (7’ st Seck). All. Renzi.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 30’ pt Mancini, 2’ st Baffioni

Tutto esaurito per il big match al Comunale di Osteria Nuova tra l’Osteria Nuova e il Lunano (foto). Partita terminata in parità con le reti di Mancini per il Lunano e di Baffioni al 2’ della ripresa per i padroni di casa. Nel primo tempo leggera supremazia territoriale degli ospita ma mai pericolosi al tiro a parte in occasione del gol. Nel secondo tempo Osteria nuova più intraprendente e dopo il gol di Baffioni si rende pericolosa con un colpo di testa del neo entrato Pasini al 15’ respinto con una ottima parata di Gallinetta. Nei minuti di recupero Lunano pericolosissimo con Galletti che a tu per tu con Campanelli calcia altissimo. Pareggio che alla fine accontenta entrambe le squadre.

Mirco Sabattini