Il biglietto agghiacciante: "Mi ammazzo". Salvato dai carabinieri

I suoi familiari hanno trovato in casa un biglietto con scritte poche parole agghiaccianti: "Non ce la faccio più, vado ad ammazzarmi". Questo aveva scritto un 71enne residente a Montelabbate, e se non ci fossero stati i carabinieri, l’uomo sarebbe riuscito nell’intento. I militari lo hanno trovato agonizzante all’interno della sua auto, in via degli Abeti, non molto lontano dal Trony. Pochi attimi in più, e ogni soccorso sarebbe stato inutile. Vicino all’uomo, infatti, i militari hanno trovato 4 scatole contenenti psicofarmaci, buona parte delle quali era stata ingerita dall’uomo. I militari hanno chiamati immediatamente i soccorsi: l’uomo è ora ricoverato al San Salvatore, in gravi condizioni, ma è ancora in vita.

L’allarme era scattato intorno alle ore 16,30 di ieri, dopo che la figlia dell’uomo aveva trovato quel biglietto che non lasciava adito a tante interpretazioni. Pare che alla base del gesto del 72enne, pensionato, ci siano problemi economici. I carabinieri di Pesaro si mettono subito sulle sue tracce, cercando la macchina a bordo della quale si trovava anche tramite il sistema del targa system e verificando quali celle aveva agganciato il suo telefonino. E per fortuna riescono a rintracciarlo appunto in zona Torraccia. Poi la corsa in ospedale che gli ha salvato la vita.

ale.maz.